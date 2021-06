Hace 35 años, Maradona metía dos goles en cuatro minutos contra Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986, en el estadio Azteca. Esa camiseta azul, con la 10 en la espalda, que todo el mundo recuerda, no está en la AFA ni en el museo personal de "Pelusa". La casaca con la que hizo los dos goles más recordados por el mundo del fútbol, se encuentra en la ciudad de Manchester, en Inglaterra, y hay que pagar 14 dólares para ingresar al museo y poder verla. La duda es cómo llegó a ese museo. Es que, Diego se la sacó después del partido y se la dio en mano al futbolista inglés Steve Hodge, que luego en 2003 decidió entregarla al Museo de Manchester para no tenerla en el armario de su casa, donde quedó guardada durante 17 años sin que nadie, salvo su familia, pudiera verla. "Es un objeto que ha sido visto por miles de visitantes durante casi dos décadas. Estamos encantados de exhibirlo en nuestras galerías permanentes en nuestra exposición permanente de Inglaterra en el Escenario Mundial donde contamos historias sobre la Copa del Mundo, el fútbol internacional y los equipos de Inglaterra", dice el Museo en su sitio web, donde también se informa que Hodge no cobró por entregar la camiseta, sino que lo hizo para proteger un tesoro para todos los futboleros del mundo. Luego, agregan: "Inglaterra estaba obviamente devastada por salir de la Copa del Mundo. Hodge terminó intercambiando su camiseta con Maradona después del partido, pero no les dijo a sus compañeros que todavía estaban tambaleándose por el gol con la mano que no fue penalizado".



Dónde está y cómo se conserva la camiseta que usó Maradona en el partido ante Inglaterra

