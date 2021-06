"Somos privilegiados de hacer lo que nos gusta"

En el marco del Día del Futbolista, Carlos "Jetín" Pereyra repasó su experiencia como jugador, desde sus inicios en Córdoba hasta su retiro, haciendo hincapié en su paso por Villa Dálmine y el inolvidable gol a L.N. Alem. "Siempre supe que iba a ser jugador de fútbol", asegura. En Argentina, el Día del Futbolista le rinde homenaje al "gol del Siglo", convertido por Diego Armando Maradona el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca, frente a Inglaterra, por los Cuartos de Final del Mundial disputado en México. Por entonces, Carlos Alberto Pereyra se encontraba todavía en la provincia de Córdoba, muy lejos de esta ciudad de Campana que lo cobijaría en las décadas siguientes y lo inmortalizaría en la historia de Villa Dálmine. "Jetín" inició su carrera futbolística a los 8 años en el baby fútbol, en Villa María. Luego jugó en las inferiores de River de Villa María, club con el que se consagró campeón nacional infantil en el año 1982; con el que salió campeón en Quinta y Cuarta División en los años siguientes; y con el que debutó en Primera cuando apenas tenía 15 años. Su llegada a Villa Dálmine fue propiciada por Alejandro Semenewicz, quien por entonces era ayudante de campo de Roberto "Pipo" Ferreiro, DT Violeta a finales de la década del ´80. El "Polaco" vacacionaba en Villa María, donde visitaba al "Zurdo" Miguel Ángel López, quien lo puso al tanto de que allí había una camada de buenos jugadores que solían coronarse campeones. Y en ese grupo estaba Pereyra. "Siempre supe que iba a ser jugador de fútbol, porque desde chico vivía con la pelota todos los días. Lo terminé de comprobar cuando a los 17 años dejé mi ciudad para venir a lograr ese objetivo que era jugar en Primera División y lo pude hacer en Villa Dálmine", recuerda hoy Jetín. Con Ferreiro como DT, el cordobés debutó en Primera División Violeta en la primera rueda del Campeonato 1989/90 del Nacional B, poco antes de cumplir los 19 años. En la temporada previa había sido parte de la Tercera que se consagró campeona en la Primera B Metropolitana 1988/89. El primer partido como titular de "Jetín" en Primera División fue en la cancha de Almirante Brown, donde salió campeón nacional en 1982 y donde, además, convirtió el gol que devolvió a Villa Dálmine a la Primera B Metropolitana en 1996. Es que después de cuatro temporadas en el Nacional B, el cordobés integró los equipos que descendieron consecutivamente a la Primera B Metropolitana y, posteriormente, a la Primera C. "Fueron momentos muy duros. En ese entonces queríamos un cambio de aire, pero era tanto el amor que sentíamos por el club y la camiseta que queríamos una revancha y llegó en la temporada 1995/96", rememora el mediocampista que también se desempañaba como marcador central. La Final de la Primera C 1995/96 se disputó entre Villa Dálmine, ganador del Torneo Apertura, y Leandro N. Alem, ganador del Clausura. Después de empatar en El Coliseo de Mitre y Puccini, el conjunto que era dirigido por Omar Pepe logró el ansiado ascenso a Primera B Metropolitana al vencer 1 a 0 al elenco de General Rodríguez. El memorable gol fue convertido por Carlos "Jetín" Pereyra a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando el Violeta ya jugaba con un hombre menos. La jugada comenzó en un tiro libre que Julián Infantino aprovechó para tirar un centro al área, donde el cordobés definió con un potente cabezazo que clavó la pelota en el palo izquierdo. "Hacer ese gol fue un desahogo después de haber vivido años duros en la parte futbolística del club. Fue una alegría inmensa que la quería compartir con todos mis seres queridos" asegura Pereyra, un cuarto de siglo después. "El momento más importante de mi carrera futbolística fue ese ascenso que logramos y más siendo el ejecutor de ese gol que nos depositó en la Primera B nuevamente", agrega. Para poder vivir esa alegría, "Jetín" realizó muchos sacrificios para llegar a convertirse en profesional: "Lo más difícil de ser jugador de fútbol son todas las cosas que te privas de hacer para poder ser un gran profesional. El cuidado personal es algo muy importante para desempeñarte como un gran profesional". Sin embargo, el cordobés no duda en agradecerle al fútbol: "Me educó, me formó y me llenó de valores que me permitieron insertarme en la vida". Carlos colgó los botines en 1999, cuando todavía no había cumplido 30 años: "Me retiré muy temprano a mi gusto. Podría haber jugado un tiempo más de forma profesional, pero son momentos que a uno lo hacen pensar y tomar decisiones apresuradas", explica sobre esa situación. Impulsado por su amigo y ex compañero de equipo en Villa Dálmine, Walter Nicolás Otta, Pereyra decidió convertirse en Director Técnico. Así, tras realizar el curso en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), se recibió y encontró otro ángulo para seguir ligado a la redonda: "Me sentí orgulloso de haber cumplido un nuevo objetivo. Siempre me gustó el fútbol, yo respiro fútbol, como fútbol. Todo es fútbol en mi vida", afirma. Con el correr del tiempo, fue ayudante de "Nico" Otta en Sporting La Fueguina y, además, dirigió la Cuarta División del Violeta. También fue segundo asistente de Otta; después fue ayudante de campo de Mario Grana en Deportivo Morón; y posteriormente dirigió a Puerto Nuevo (logró clasificarlo al Reducido después de 15 años). Luego siguió siendo partícipe del cuerpo técnico de Otta y se convirtió en video analista de Atlético Rafaela. Actualmente, es el Coordinador de Divisiones Juveniles de Villa Dálmine y, además, DT del Selectivo. Por toda su trayectoria y, especialmente, por su pasión por el fútbol, Carlos "Jetín" Pereyra califica largamente al momento de dejar un mensaje por el Día del Futbolista: "A todos los que fuimos y son jugadores de fútbol, primero quiero decirles que disfruten, porque somos privilegiados de hacer lo que nos gusta. A los que quieren serlo, no bajen los brazos, sigan insistiendo y buscando con sacrificio y responsabilidad, aunque también les digo que primero está el estudio y después el fútbol".

Por Ornella Naso

