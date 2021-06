Ecuador juega ante Perú y, posteriormente, Brasil enfrentará a Colombia. La Selección Argentina queda libre tras su victoria frente a Paraguay. La Copa América 2021 comenzará hoy una fecha que puede ser decisiva para la aspiración de varias selecciones de llegar a los Cuartos de Final. Porque, más allá que en esta primera fase solo quedará eliminado un equipo por zona, el futuro de muchos puede complicarse de sobremanera en esta cuarta jornada. Ecuador es un ejemplo: los dirigidos por Gustavo Alfaro jugarán hoy desde las 18.00 frente a Perú, sabiendo que, en caso de no ganar, deberán vencer sí o sí en la última fecha a Brasil para no depender de un milagro. Por su parte, el conjunto incaico llega más holgado a este encuentro luego de derrotar 2-1 a Colombia el pasado domingo. De hecho, en caso de no ganar hoy, los dirigidos por Ricardo Gareca saben que un empate en la última fecha ante Venezuela los clasificará a los Cuartos de Final. En tanto, en el turno de las 21.00 de hoy, Brasil buscará su tercera victoria en fila cuando enfrente a Colombia, que después de su triunfo ante Ecuador en el debut, empató con Venezuela y cayó ante Perú. Aun perdiendo con el anfitrión, la clasificación de los cafeteros no parecería correr grandes riesgos, pero sí podría suceder que caigan en las posiciones y terminen cruzándose con el primero del Grupo A. Por la jerarquía que poseen varios jugadores de Colombia, esa no sería una gran noticia para Argentina, que el lunes logró su segunda victoria al superar 1-0 a Paraguay y quedó muy bien perfilada para obtener la primera posición de su zona. El combinado nacional quedará libre mañana, cuando se dispute la cuarta fecha del Grupo A, por lo que recién volverá a jugar el próximo lunes frente a Bolivia desde las 21.00 horas.

CON GOL DE PAPU GOMEZ, ARGENTINA VENCIÓ A PARAGUAY Y SE PERFILA PARA TERMINAR PRIMERO EN SU GRUPO.



Copa América:

Arranca la cuarta fecha de la primera fase

