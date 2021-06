Breves: Deportivas

SE DEFINEN LOS OCTAVOS Este miércoles concluirá la primera fase de la Eurocopa y quedarán definidos todos los cruces de Octavos de Final. En el Grupo E, España (2 puntos) no tiene margen y está obligada a vencer a Eslovaquia (3) para no depender de otros resultados, mientras Suecia (4) jugará ante Polonia (1) con la tranquilidad de ya estar clasificada. En tanto, el Grupo G promete una definición apasionante: Francia (4) enfrenta a Portugal (3), al tiempo que Alemania (3) chocará con Hungría (1). Ayer, Inglaterra (7) ganó el Grupo D al vencer 1-0 a República Checa (4), que aseguró su boleto a Octavos de Final como uno de los mejores terceros. El segundo puesto quedó para Croacia (4), que se despertó y superó 3-1 a Escocia (1). Por el Grupo A ya clasificaron Italia, Gales y Suiza; por el B lo hicieron Bélgica y Dinamarca; y por el C, Países Bajos y Austria.



LLEGÓ LOS ANDES Ayer se disputó íntegramente la 14ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana y Los Andes logró alcanzar lo más alto de las posiciones: venció 3-1 a Cañuelas y aprovechó la derrota 1-0 de J.J. Urquiza a manos de Sacachispas (Juan Mercier ingresó en el final). Ahora, los de Lomas de Zamora y Loma Hermosa suman 25 puntos y comparten el primer puesto con Colegiales, que le ganó 2-0 como local a Flandria. Por detrás, con 24, se ubican Deportivo Merlo (goleó 5-1 a Fénix) y Defensores Unidos (2-0 a San Miguel en Zárate). Y sexto, con 23, ya asoma Sacachispas. Los demás resultados fueron: Deportivo Armenio 2-1 UAI Urquiza (Santiago Prim fue titular) y Argentino de Quilmes 1-1 Acassuso. PRIMERA C: 15ª FECHA El Torneo Apertura de la Primera C entra también en su recta final y hoy disputará íntegramente su 15ª fecha. El líder Central Córdoba de Rosario (26 puntos) visita a Deportivo Laferrere (4º con 22); el escolta Dock Sud (25) será local ante Excursionistas; y el tercero, Argentino de Merlo (24), recibirá a Leandro N. Alem. PRIMERA A FEMENINA En el cierre de la octava fecha, UAI Urquiza le ganó 2-1 a River Plate en duelo de equipos que marchaban con puntaje perfecto en la Zona B. Ahora, el Furgón manda con 24 puntos y las Millonarios quedaron segundas con 21. En tanto, en la Zona A, Boca Juniors igualó ayer 1-1 con San Lorenzo. Con este resultado, las Xeneizes lideran con 17 puntos, mientras las Santas son escoltas con 15. DELPO SE BAJÓ Finalmente, aunque su médico "está muy conforme con los avances" de la recuperación de la rodilla recientemente operada, "los tiempos no alcanzaron". Con esos términos, a través de sus redes sociales, Juan Martín Del Potro confirmó ayer que no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio. Anteriormente ya se habían bajado Guido Pella y Federico Delbonis. SE DESPIDE ARGENTINA Este miércoles, Argentina disputará su último compromiso de la Volleyball Nations League que se está disputando en Rimini (Italia). Después de sufrir sendas derrotas 3-0 frente a Polonia (el lunes) y Francia (ayer), los dirigidos por Marcelo Méndez jugarán hoy desde las 11.00 horas frente a Irán en el cierre de la quinta semana de competencia. TC: GANÓ SANTERO La 6ª fecha de la Temporada 2021 del Turismo Carretera fue ganada por Julián Santero (Ford), mientras Mariano Werner (Ford) y Mauricio Lambiris (Ford) completaron el podio. El líder del campeonato sigue siendo Agustín Canapino (Chevrolet) con 213 puntos y una ventaja de 35 sobre su escolta, Luis José Di Palma (178), y de 38,5 sobre Werner (174,5), que quedó tercero.

23 de Junio de 2021

