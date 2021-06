Fue anoche, bajo la lluvia. Golpeó una columna de alumbrado público y arrasó con un puesto de frutas. Un camión con semirremolque cargado que se dirigía desde San Felipe hacia la rotonda de Las Acacias despistó en el ingreso a la misma, golpeando una columna de alumbrado público y arrasando con un puesto de frutas cuyo dueño pernoctaba a un costado, dentro de un colectivo. El camionero, de 38 años, pegó el volantazo y se cruzó hacia el centro de la rotonda propiamente dicha, donde el vehículo hace una tijera y recién ahí detiene su marcha, con la cabina volcada hacia adelante. El hombre, con un corte sangrante en el cuero cabelludo fue asistido por personal del SAME y trasladado hasta el hospital municipal. En el lugar también trabajó personal de Defensa Civil, Tránsito Municipal, y Comando Patrulla.

Fue anoche, bajo la lluvia. Un camión golpeó una columna y arrasó con un puesto de frutas.





El camión terminó en el centro de la rotonda, haciendo una tijera y con la cabina volcada hacia adelante.





En su trayectoria, el vehículo se llevó por delante el puesto de frutas pero no tocó al colectivo donde pernoctaba su dueño.

#Dato un camión Ford Cargo brasilero perdió el control en la rotonda de Las Acacias, impactó con la columna de alumbrado y destruyó el puesto de frutas quedando luego sobre la rotonda, hizo tijera y la cabina volcada. El conductor con corte en la cabeza, trasladó SAME, CP, DC pic.twitter.com/EwL1RzTLBW — Daniel Trila (@dantrila) June 24, 2021

Camión despista en la rotonda de Las Acacias

