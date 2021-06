Desde las 15.30 enfrenta como visitante a Sportivo Barracas en el cierre de la quinta fecha. Ayer, Muñiz venció a Liniers y lo alcanzó en lo más alto de las posiciones del Torneo Apertura. El buen presente de Puerto Nuevo tendrá hoy otra prueba de fuego: desde las 15.30 horas, el conjunto de nuestra ciudad enfrentará como visitante a Sportivo Barracas en el cierre de la quinta fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputará en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón con el arbitraje de Rodrigo Villalva. Y para el Portuario significará la posibilidad de volver a despegarse como único líder del certamen. Es que ayer, en el inicio de la fecha, Muñiz venció 1-0 a Liniers como visitante, llegó a 10 puntos e igualó la línea del Auriazul. En cambio, Defensores de Cambaceres igualó 1-1 con Centro Español y desperdició la oportunidad de quedar como único puntero (suma 9 unidades). Así, los dirigidos por Gastón Dearmas podrán volver a ubicarse en soledad en lo más alto de la tabla con solo sumar. Igualmente, como ya lo ha manifestado el DT en diferentes oportunidades, en el Portuario "se prepara cada partido para buscar el triunfo". En ese sentido, el entrenador recibió buenas noticias esta semana: podrá volver a contar con los mediocampistas Kevin Redondo (cumplió su sanción) y Rodrigo Martínez (superó su lesión muscular) y tendrá a disposición al defensor Mario Godoy, quien dejó atrás la contusión ósea de tibia que sufrió durante el último partido frente a Cambaceres. De esta manera, Puerto Nuevo formaría hoy con Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco o Kevin Redondo, Mario Godoy, Uriel Huarte; Redondo o Rodrigo Martínez; Selem Lojda, Enzo Ritacco, Ezequiel Ramón, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. El Auriazul tendrá enfrente a un equipo que se armó con el objetivo de pelear el ascenso y que llega a este encuentro luego de vencer a Deportivo Paraguayo. Con ese triunfo, el Arrabalero suma 7 unidades, por lo que hoy buscará una nueva victoria para ser uno más en la cima del Apertura. Su entrenador Claudio Vidal realizaría una sola modificación en la formación: Matías Balderrama reemplazará en el arco al expulsado Leonardo Paz y los once titulares se completaría con Facundo Ruiz, Axel Romero, Elías Niveyro, Laureano Grandis; Juan Pablo Fleitas, Matías Aquino, Thiago Grandis, Iván Santa Cruz; Lucas Martínez y Camilo Rouco. SE CIERRA LA FECHA Ayer, en el comienzo de la quinta fecha se dieron los siguientes resultados: Argentino de Rosario 0-0 Central Ballester, Atlético Lugano 1-1 Deportivo Paraguayo, Defensores de Cambaceres 1-1 Centro Español y Liniers 0-1 Muñiz. Hoy, además de Sportivo Barracas vs Puerto Nuevo, también jugarán Yupanqui vs Juventud Unida.



KEVIN REDONDO CUMPLIÓ CON SU SANCIÓN Y RETORNARÁ A LA TITULARIDAD. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 28. En 27 partidos, Puerto Nuevo logró 13 victorias y Sportivo Barracas sumó 9 triunfos. Empataron en 5 oportunidades. El Auriazul marcó 42 goles, mientras el Arrabalero señaló 30. COMO LOCAL PTO. NUEVO. Jugaron 13 encuentro: Puerto ganó 6 (17 goles) y Sp. Barracas, 4 (12 goles). Empataron 3 veces. COMO LOCAL SP. BARRACAS. Jugaron 14 encuentros: Sp. Barracas ganó 5 veces (18 goles) y Puerto se impuso en 7 oportunidades (25 goles). Igualaron en 2 ocasiones. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 3 partidos sin perder ante Sportivo Barracas, con 2 triunfos consecutivos y un empate. La última derrota frente al Arrabalero se produjo el viernes 24 de abril de 2015, por la 7ª fecha: perdió 2-1 en Campana por un doblete de Patricio Costa Repetto (Nicolás Parodi anotó el tanto Portuario). Como visitante, el Auriazul suma 2 juegos sin derrotas, con una victoria y una igualdad, y no cae desde el 17 de agosto de 2014 (2-1 en cancha de Sportivo Italiano). MÁXIMOS GOLEADORES. Por el lado de Puerto Nuevo, Marcelo Pasquet convirtió cuatro tantos y es el máximo artillero de este historial. En tanto, para Sportivo Barracas, Jorge Fernández y Patricio Costa Repetto suman 3 goles cada uno. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚLTIMO ENCUENTRO Se disputó el domingo 15 de marzo, por la 6ª fecha del Torneo Clausura. Por un lado, significó el debut de Gastón Dearmas como DT Portuario y por el otro, fue el último partido antes del largo parate que se produjo por la llegada del coronavirus al país. Aquella tarde, Puerto Nuevo se impuso 1-0. SPORTIVO BARRACAS (0): Guillermo Pedelacq; Facundo Cabrera, Francisco Baranoski, Leandro Barroso, Franco Díaz; Brian Urquiza, Nahuel Barboza, Brian Prado, Camilo Rouco; Alejando Martínez y Maximiliano Maciel. DT: Cristian Ferlauto. SUPLENTES: Joaquín Lince, Santiago Tizón, Brian Prado, Rodrigo Díaz, Leonardo Heredia, Franco Magno y Axel Bordón PUERTO NUEVO (1): Ignacio Díaz Peyrous; Lautaro Cuenos, Raúl Colombo, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Nicolás Rodríguez, Santiago Palacio, Nicolás Colombano, Emanuel Russo; Agustín Campana y Nazareno Gómez. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Esteban Montesano, Sandro Areco, Eliseo Aguirre, Uriel Huarte, Alan Sosa, Enzo Moreno y Orlando Sosa. GOL: ST 49m Emanuel Russo (PN). CAMBIOS: ST Heredia x Urquiza (SB), 20m B. Prado x D. Prado (SB), 24m Magno x Maciel (SB) y Moreno x Campana (PN), 30m Aguirre x Rodríguez (PN) y 36m A. Sosa x Gómez (PN). AMONESTADOS: B. Prado y D. Prado (SB); Palacio y A. Sosa (PN). EXPULSADOS: ST 43m Baranoski (SB), por agresión; y 50m Russo (PN), por doble amonestación. CANCHA: Deportivo Morón (local Sp. Barracas). ÁRBITRO: Gonzalo Pereira.

Primera D:

Puerto Nuevo tiene compañía en la cima, pero hoy puede despegarse nuevamente

