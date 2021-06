Somos Barrios de Pie anunció un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la concreción del proyecto, que se desarrollará en el barrio Las Tablitas. Se construirá en lo que hoy es el comedor popular Pancitas Llenas. Somos Barrios de Pie emprende la construcción de lo que asegura será el primer jardín maternal en un barrio popular de Campana, proyecto posible gracias a aportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para la organización social, la creación y posterior gestión de un establecimiento de cuidado y educación de la primera infancia implica "un crecimiento institucional" tal como lo definió su líder en Campana, Guillermo Varela. El jardín se construirá en lo que hoy es el comedor popular Pancitas Llenas del barrio Las Tablitas y contará con una cocina, baño y un salón. Al ser financiado con fondos nacionales no va a depender de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, sino directamente de Desarrollo Social de Nación. Varela le comentó a La Auténtica Defensa que el jardín estará destinado a las vecinas y vecinos de los barrios Las Tablitas, Lubo y alrededores, personas "que trabajan en tareas domésticas o la construcción y que hasta ahora no tienen dónde dejar a sus hijos más pequeños". Está previsto que el jardín entre en funcionamiento una vez superadas las restricciones por la pandemia, en dos turnos con 20 chicos cada uno. Contará con personal docente, de psicopedagogía, preceptores y auxiliares, "como cualquier otro jardín" precisó Varela. "Integrantes de la cooperativa de Somos Barrios de Pie están colocando ventanas, adaptando baños, todo lo que implica remodelar el comedor para que pase a funcionar como jardín maternal", explicó el referente social. Es importante aclarar que Pancitas Llenas no se muda ni cesará con su labor solidaria una vez que abra el jardín, sino que se buscará un funcionamiento coordinado para que ambas entidades puedan compartir sede sin solapamientos. Del acto durante el que se anunció el proyecto, llevado a cabo este martes, participaron Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), el subsecretario Nicolás Falcone, el diputado nacional Carlos Ortega, la diputada provincial Soledad Alonso y la concejal Romina Carrizo. Además llegó a Campana para participar del evento Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie. Varela afirmó que para la organización social que lidera es una aspiración "que la práctica solidaria de nuestros movimientos se institucionalice". "Es algo a que los movimientos sociales aspiramos con un Estado que abre las puertas y un gobierno que nos escucha. Lo que hacemos desde la informalidad, la militancia, las ganas, el esfuerzo y la solidaridad, transformarlo en una política publica, ese es el logro mas importante de un organización", aseguró. Y destacó: "Este será el primer jardín maternal gratuito y público que va a existir en un barrio popular en Campana". Somos Barrios de Pie ya logró transformar comedores en panaderías y huertas orgánicas que abastecen a muchos otros. Pero la constitución de un jardín maternal es todo un hito. "En el Barrio Las Tablitas de Campana dimos inicio a la obra de un espacio de primera infancia, donde funcionaba un comedor ahora habrá un jardín para contener a la niñez y a sus familias. Es fundamental que los movimientos sociales con la política nos vayamos convirtiendo en lo que necesita la sociedad y esto solo se consigue con un Estado presente respondiendo ante las demandas de su pueblo", expresó la diputada Soledad Alonso. Para la concejal Romina Carrizo "en nuestra ciudad un comedor se reconvierte, para ser un ámbito de educación y cuidado de las infancias y la alternativa de desarrollo para muchas familias gracias al trabajo de las organizaciones sociales y un Estado nacional y provincial presentes".

