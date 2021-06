Alberto Fernández y Sergio Massa, testigos en un juicio contra Cristina

P U B L I C



Ambos nombres fueron aportados al tribunal por la propia vicepresidenta. Se investigan obras públicas adjudicadas al empresario Lázaro Báez. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de Cámara de Diputados, Sergio Massa, serán los próximos testigos en el juicio oral a la vicepresidente Cristina Kirchner por causa vialidad que involucra a las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. Aunque la fecha aún no fue fijada, el Tribunal Oral Federal 2 avanza en citaciones para el juicio contra la expresidenta por presunto direccionamiento de fondos públicos a las empresas del empresario Báez. La lista de testimonios involucra a todos los jefes de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2015 por lo que también deberán prestar declaración el chaqueño Jorge Capitanich, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Carlos Zannini. Los testigos fueron ofrecidos por la propia Cristina Kirchner, quien está acusada de haber conducido una asociación ilícita que orquestó el reparto de obras públicas. "La metodología se definirá en los próximos 10 o 15 días y ahí podemos estimar que esas declaraciones serían en la segunda o tercera semana de agosto", informaron fuentes judiciales, aunque cada uno podrá optar por hacerlo por escrito o de manera presencial en la sala de audiencias. Para la Justicia, el caso vialidad es determinante por su influencia sobre el curso de otros expedientes contra la vicepresidenta. Por eso es un caso de altísima sensibilidad política en la Corte Suprema, donde hay seis recursos planteados por la defensa de Cristina Kirchner que, de ser tratados, podrían detener el curso del juicio o declararlo nulo. Hasta el momento, el tribunal oral dividió la declaración de los testigos en bloques. Primero lo hicieron los denunciantes del caso, luego los ex funcionarios de Vialidad Nacional, de Vialidad de Santa Cruz y de la Subsecretaria de Obras Públicas. Asimismo, siguieron los que trabajan en los presupuestos de las obras y actualmente lo están haciendo los de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP), de los que restan media docena. El presidente del tribunal, Jorge Gorini, le informó a las partes que cuando culminen los testigos de la AFIP será el turno de la declaración de los ex jefes de Gabinete. "Van a tener que citar al Presidente de la República que fue jefe de gabinete de 2003 a 2008. Será interesante escuchar lo que tiene para decirles", dijo Cristina Kirchner cuando declaró en indagatoria en el juicio, el 2 de diciembre de 2019, pocos días antes de asumir. El juicio comenzó en mayo de 2019 y se juzga si hubo sobreprecios, obras sin terminar y asignaciones cuando las compañías no tenían antecedentes para hacerlas. Los acusados son Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.

