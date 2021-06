Hebe y Elba Andurell y Raúl Berra participaron de una nueva antología internacional

Dicha antología pertenece a la Colección Poesía Viva Libro 2, organizada y editada por La Hora del Cuento de Río Cuarto, Córdoba.

Continuamos recibiendo buenas noticias de varios integrantes de Campana Amanecer Literario (C.A.L.)

En esta oportunidad y reconociendo su vasta trayectoria, Hebe y Elba Andurell y Raúl Berra, han sido invitados especialmente por La Hora del Cuento a formar parte de la Antología Internacional "Voces que mecen la hierba".

Dicha antología pertenece a la Colección Poesía Viva Libro 2, Organizado y editado por La Hora del Cuento de Río Cuarto Córdoba, con Compilación, Maquetación, Diseño, Composición y Correcciones La Hora del Cuento, editado en 2021.

Además de nuestros escritores campanenses han participado en esta edición especial nueve autores de diferentes lugares: Elsa Acosta Larrosa (Montevideo, Uruguay), Marce Carlé (Córdoba Capital), Javier Dicenzo (San Pedro, Bs. As.), Isabel C. Domínguez Lozano (Gral. Alvear Mendoza), Silvia A. Etchalde (Puerto Madryn, Chubut), y Rubén Gómez (Mar de Ajó Bs. As.). Cada autor publica 8 o 9 trabajos.

Fue una hermosa participación donde nuevamente nuestra ciudad está presente –pandemia mediante-a través de nuestros socios. Felicitaciones Elba, Hebe y Raúl!!