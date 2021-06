» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 24/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Falleció Carlos Abatángelo







Fue ayer, en su San Pedro natal. El dueño y director de FM Simple estuvo internado varias semanas por COVID 19. Las palabras de Rubén Dusac y Claudio López Ruiz. "Era un cabrón de aquellos… nunca discutimos, ni peleamos. Estuvimos muchos años haciendo "La mañana de la Simple". Él hacía el bueno y yo el malo. Y siempre me decía que yo me iba a ir al infierno y él no. Por eso puse lo que puse en mi muro de Facebook. Así lo recuerdo: peleándonos al aire porque pensábamos distinto, pero en el fondo era un show para la radio y también para la tele, cuando venía al programa. Carlos fue un amigo incondicional, un tipo que me ayudó en todo momento. Incluso cuando decidí poner mi radio se puso a mi disposición… ¿Qué puedo decir? Tengo una tristeza muy muy profunda. Pero yo no lloro a los muertos: a mí me enseñaron que los muertos hay que recordarlos con alegría y no llorar porque les hace daño. Yo lo voy a recordar con una sonrisa, como siempre. Ahora está en paz… estuvo muy complicado, los últimos partes médicos no era buenos", señaló ayer el locutor y periodista Rubén Dusac sobre el fallecimiento de Carlos Abatángelo (58) ayer, en su natal San Pedro, donde hacía varios años se había vuelto a radicar. PRIMERA FM La vocación a Carlos Abatángelo, director y dueño de la FM Simple 97.3, le llegó bastante temprano: "Tenía 10 u 11 años cuando empecé a jugar a la radio y mi papá me hizo un micrófono tallado en madera… y a los 15 empecé a trabajar en APA, una radio San Pedro que se había iniciado con autoparlantes en la calle y después fue por circuito cerrado", relató a La Auténtica Defensa el año pasado a cuento del centenario de la primera transmisión radiofónica argentina. En que aquel testimonio dejó sentado haber generado la primera señal de FM en Campana, a finales de la década de los 80´s: "No había nada de nada en Campana, y yo soy de San Pedro. Pero si no entiendo mal, lo más parecido que hubo antes había sido un circuito cerrado que manejaba Ismael Garzón. Yo ya me había recibido de operador en el ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica), y con un socio decidimos poner algo en Campana. Salimos al aire en junio de 1988, desde un kiosko que estaba en Varela y Liniers con música y programas enlatados. Pero duramos sólo 6 meses porque nos cayó un rayo en la antena… Cuando volvimos al aire, había 4 radios más". Apreciado en el ambiente periodístico loca, la desaparición física de Abatángelo generó diferentes expresiones de lamento y despedida en las redes sociales. El propio Rubén Dusac señaló: "Hoy sólo sé que nos volveremos a encontrar algún día, como lo hicimos hace 28 años en la radio de las simples cosas. Qué en paz descances, amigo, y se te hace realidad tu sueño: me decías que vos ibas a ir al paraíso y yo con el diablo. Te voy a decir lo que te dije siempre: Abatángelo, sos un hdp. Sos un tipo que no se podrá olvidar..." Por su parte, Claudio López Ruiz, otra de las características voces de la Simple, escribió: "Amigo... Carlos Abatangelo... pasó ese tiempo que necesitaba. Ese para pensar y recorrer imágenes y momentos, algunos hasta locos. Déjame recordarte así... divertido, buen amigo, emprendedor, un papá de los buenos, enseñando desde siempre a los chicos todo lo que era la radio y lo que significaba... Dejáme recordar cómo recorrimos media provincia con las locuras de seguir equipos de Campana como al Boat Club Campeón Provincial de Clubes, ya no recuerdo el año... o aquel programa de radio en Radio El Mundo junto al amigo Pedro Orquiguil... ¿Te acordás las largas horas cubriendo elecciones que se hacían interminables, y nadie nunca pudo hacerlo mejor? Las miles de horas de debate y tantas pero tantas aventuras más. Los colegas y amigos que pasaron por la 97.3 Mhz... algunos los habrás encontrado ya cerca de Dios... otros en algún momento vamos a llegar. Mi abrazo al cielo... mis bendiciones. Y a tus hijos ya hombres, a tu mamá, a Gladys, toda la fuerza y contención en Dios. Amigo... Hasta pronto".

DUSAC Y ABATÁNGELO, AÑOS ATRÁS, EL CONTRAPUNTO PERIODÍSTICO EN LA MAÑANA DE LA SIMPLE.



