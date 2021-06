Efemérides del día de la fecha, 24 de Junio

DÍA NACIONAL DEL PILOTO Establecido por la Comisión Deportiva Automovilística del ACA (CDA) y la Asociación Corredores Turismo Carretera en el año 2007, en este día se conmemora el nacimiento de Juan Manuel Fangio y se homenajea a los pilotos por su perseverancia y dedicación en cada carrera. Entre los pilotos más importantes del país se encuentran Oscar Alfredo Gálvez, Juan Gálvez, José Froilán González, Luis Rubén Di Palma, Roberto José Mouras, Carlos Reutemann y Juan María Traverso. Juan Manuel Fangio nació en el año 1911 en Balcarce, Buenos Aires. Desde temprana edad se desempeñó en trabajos ligados a los motores; fue aprendiz de taller mecánico, trabajó en la Concesionaria Rugby y la agencia Ford de Estevez y fue ayudante de mecánico. En el año 1936 debutó como piloto, a bordo de un Ford "A" 1929, en una carrera no oficial en el circuito de Benito Juárez. Dos años después, debutó oficialmente, al volante de un Ford V8 motor ´38, en el circuito de Necochea donde finalizó séptimo. Más adelante, en los años 1940 y 1941, se consagró Campeón del Turismo Carretera. En Europa, "El Chueco" hizo historia al conquistar 5 campeonatos mundiales de Fórmula 1 (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957) con Alfa Romeo, Mercedes Benz, Ferrari y Maserati. Falleció el 17 de julio del año 1995 en Buenos Aires.



FALLECE RODRIGO BUENO Rodrigo Alejandro Bueno nació el 24 de mayo del año 1973 en Córdoba capital. Proveniente de una familia ligada a la industria musical, Rodrigo grabó un disco de canciones infantiles, "Disco Baby", a los 5 años. Más adelante, compartió el escenario con el grupo de cuarteto "Chébere" y luego integró "Manto Negro" por 6 años. En el año 1987 inició su carrera solista con el disco "La foto de tu cuerpo". Más adelante, lanzó "Aprendiendo a vivir" (1991), el cual presentó en la discoteca "Fantástico Bailable", lugar en el que recibió el apodo que lo acompañó durante toda su carrera: "El Potro". A este disco le siguieron "Muy bueno" (1992), "Made in Argentina" (1993), "Completamente enamorado" (1994), "Sabroso" (1995), "Lo mejor del amor" (1996), "La leyenda continúa" (1997), "Cuarteteando" (1998) y "A 2000" (1999); entre sus canciones más importantes se encuentran "Lo mejor del amor", "Soy cordobés", "Cómo olvidarla", "Amor clasificado", "La mano de Dios", "840" y "Yerba mala". Falleció en el año 2000 en Berazategui, Buenos Aires.



SE LANZA "4" Un día como hoy en el año 2011, "Beyoncé" lanzaba el álbum "4". Producido por la cantante estadounidense junto a Ryan Tedder y Kanye West e integrado por canciones compuestas por la artista con Frank Ocean y Shea Taylor, el disco es "más audaz" que sus álbumes anteriores en palabras de Beyoncé: "Me enfoqué en que las canciones sean clásicas, canciones que durarían y que pudiera cantar cuando tenga 40 años". Entre las canciones se encuentran "Run the world (girls)", "Countdown" y "Best thing I never had".



