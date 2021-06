En los últimos años, el mundo ha tomado consciencia de los daños que causa el cigarrillo en la salud. Como consecuencia, el índice de consumo de pitillos ha disminuido considerablemente. Pero decir que esto ha sido un camino fácil sería mentira. No olvidemos que se trata de un hábito que genera dependencia. Y eliminar esa dependencia no es cosa de unos días. Por otra parte, aunque las campañas de los gobiernos y entidades privadas han jugado un papel relevante, el éxito de esta cruzada mundial radica en tener un aliado. Y aquí nos referimos a esos productos que permiten sustituir al dañino humo. ¿Qué es el snus? Al hablar de los productos que permiten sustituir el humo entre los dependientes del tabaco, hay que mencionar al snus. Se trata de tabaco delicadamente picado, mezclado con agua y sal. La mezcla funciona como un estimulante, al igual que lo hace la nicotina del cigarro. Pero, como su consumo se realiza colocándose una cantidad del producto debajo del labio superior, no requiere ser quemado. De ese modo, se evita ingerir el humo que tanto daño causa a los pulmones del fumador. Se trata de un producto muy popular en Suecia y que tiende a confundirse con el tabaco de masticar y con algunos fermentos estadounidenses. ¿Cómo dejar de fumar? Como ya hemos mencionado, dejar de fumar no es tarea sencilla. Una de las maneras más eficaces de hacerlo es sustituir los pitillos por productos que contengan nicotina. De esta manera, la persona sigue teniendo el estímulo de la nicotina y lo hace sin ingerir el dañino humo que afecta a sus pulmones. Pero lo más importante es que el cuerpo se adaptará rápidamente y no se sufrirá el llamado síndrome de abstinencia, que tanto impide romper con cualquier vicio. Y el snus bien puede ser una buena alternativa para todos aquellos fumadores que deseen llevar una vida un tanto más saludable.



Es hora de nuevos hábitos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar