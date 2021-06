Por estos días estamos viviendo una excelente temporada de pejerreyes que se está dando tanto en aguas del Paraná Guazú y el Paraná Bravo como así también en lo que tiene que ver con el Paraná de las Palmas, además del Río de la Plata y el Uruguay. Hace muchos años que el pejerrey no se da en esta forma y es por lo cual vemos en nuestros ríos una gran afluencia de embarcaciones de todo tipo, por supuesto que también en determinados momentos el pejerrey se dio muy bien desde los muelles con días de más o menos rinde. Por nuestra parte programé una visita al Pasaje Talavera para realizar un relevamiento en la zona y ver cómo se encontraba con lo que tiene que ver con el pejerrey. Para lo cual cursé una invitación nuevamente a un gran amigo como lo es el Dr. Juan David Pérez quien ante mi consulta de que si estaba disponible, me respondió automáticamente que sí y a qué hora te paso a buscar. Salimos desde Campana entonces realizando nuestra primera parada en ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane en Carnadas El Toro donde nos proveímos de unas buenas porciones de mojarras, realmente muy buenas porciones en cantidad y calidad. Como de costumbre nuestro viaje continuó hasta el peaje Zárate Brazo Largo donde empalmamos la Ruta 12 hasta las instalaciones de la guardería náutica del Camping Recreo Keidel. Con todo lo necesario sobre nuestra embarcación para emprender esta nueva jornada de pesca, Daniel el tractorista nos bajó la embarcación al agua y por lo que pudimos observar en el muelle del amarradero. Si bien el agua se veía bastante limpia se encontraba sumamente baja en este día y planchada totalmente por la falta de viento. Nuestra navegación hasta la boya 194 del Pasaje Talavera nos demandó unos 18 minutos, lugar este donde fondeamos cerca de la costa contra los juncales para poder armar nuestros equipos, los que como siempre están compuestos por cañas telescópicas de hasta cuatro metros, reeles frontales y del tipo huevitos cargados con multifilamentos, utilizando líneas convencionales de tres boyas y un puntero o bigotera al final. Con todo ya listo para comenzar nuestra jornada de pesca, nos encontramos con un pequeño problema que no habíamos tenido en cuenta: la falta de viento y el río parado hacían que al largarnos al garete tanto nuestra embarcación como nuestras boyas quedarán ahí en el mismo lugar siempre sin deriva alguna, realmente el agua era un aceite en este día. Motor en marcha entonces fuimos buscando algunos puntos del Talavera aguas abajo en donde existiera la posibilidad de garetear, pero todos nuestros esfuerzos fueron en vano. Si bien se había levantado una suave briza del sector noreste a cada intento se repetía lo mismo y tanto boyas como embarcación no se movían de donde las dejábamos. Estábamos entonces en el Talavera, sin viento, sin poder garetear y sin piques hasta el momento, por lo que tomé la decisión de salir hacia el Paraná Guazú en busca de algo de viento y correntada dentro de lo posible, lo que me llevó primeramente aguas abajo del puente donde intenté largarme al garete en el conocido muelle del Helgue. Si bien aquí derivamos muy lentamente y el agua estaba apenas irisada, nos encontramos sobre esta costa que han confeccionado nuevos muelles y refugios donde llevan a los pescadores y ya no podemos pasar más gareteando pegado a los juncales o costas solo se puede río afuera. Pero de todas formas aquí la cosa cambio y pese a las condiciones adversas para la pesca del pejerrey en este día, vi correr una de mis boyas en la que logré el primer pejerrey del día, tras lo cual Juan también dio con su primera captura, por otra parte en la popa puse un paternóster para poder sondear la posible profundidad donde se encontraban los pejerreyes, precisamente a un metro de profundidad comencé a dar con excelentes sardinas y hasta un lindo paticito que tomó el ofrecimiento de la mojarra viva en el anzuelo. Terminada esta gareteada nos cruzamos a la zona del muelle de los pantanos, el agua seguía en las mismas condiciones parada y apenas irisada por una suave brisa del noreste que muy pero muy suavemente nos ayudaba a garetear. En este sector desde el último muelle de los pantanos hasta la boca del Doradito pudimos lograr algunas capturas más de lindos ejemplares de pejerreyes muy vigorosos y combativos. A todo esto ya casi promediando el mediodía navegamos hasta la boya 167 del Guazú donde días antes había realizado una excelente jornada de pesca, reacondicionamos las líneas y carnadas y nos largamos aguas abajo. Aquí fue como que pese a las condiciones de este día encontramos el cardumen, por su parte Juan no dejaba de tener piques y capturas en su palito con bigotera y por mi parte lo acompañaba con capturas en mi puntero el que tiene una brazolada de unos 15 centímetros rematada con un anzuelo. Así las cosas habíamos encontrado a los pejerreyes, pero por otra parte estábamos con un frente de tormenta más que importante que se acercaba muy rápidamente, frente de tormenta que sabíamos estaba anunciado para horarios de la tarde-noche, ante semejantes nubarrones negros y descargas eléctricas, decidimos emprender el regreso a la guardería antes de que la cosa empeore. De todas maneras en el ingreso al Doradito y en las inmediaciones del puente la lluvia fue inminente, pero simplemente unos chaparrones que nos dejaron arribar a la guardería sin mayores contratiempos. A todo esto podemos decir que el pejerrey está en el Guazú y en el Talavera simplemente que en este relevamiento las condiciones para este tipo de pesca no fueron las mejores, aunque finalmente lo encontramos y pudimos realizar una linda pesca. En nuestro programa televisivo Nº 885 de esta semana, te mostramos todo lo comentado en esta nota, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Uno de los excelentes ejemplares de pejerrey capturados por el Dr. Juan Pérez en este día.



