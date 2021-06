Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 24/jun/2021. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 24/jun/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

24 de Junio de 2021







BRASIL ES PRIMERO Después de estar más de 65 minutos en desventaja, Brasil logró dar vuelta su partido ante Colombia y se impuso 2-1 con goles de Firmino (en una acción sumamente revisada por un rebote en el árbitro Néstor Pitana) y Casemiro (en el noveno minuto de adición). Con este resultado, el Scratch sigue perfecto y se aseguró el primer puesto del Grupo B, mientras Colombia terminará en el tercer puesto, a menos que Ecuador sorprenda a Brasil en la última fecha (entonces caerá al cuarto lugar). Es que, también ayer, Ecuador y Perú igualaron 2-2 en un resultado que complicó especialmente al combinado dirigido por Gustavo Alfaro. Hoy, por la cuarta fecha del Grupo A se medirán: Uruguay vs Bolivia (18.00) y Chile vs Paraguay (21.00). Por su parte, la Selección Argentina quedará libre y recién volverá a jugar el lunes, cuando cierre la primera fase enfrentando a Bolivia.



EURO SIN SORPRESAS La última jornada de la primera fase de la Eurocopa no ofreció sorpresas, aunque Hungría estuvo muy cerca de eliminar a Alemania. Finalmente, los germanos llegaron al 2-2 y quedaron en el 2º lugar del Grupo F. Esta zona la ganó Francia, luego de empatar 2-2 con Portugal, que avanzó también a Octavos de Final como uno de los mejores terceros para acompañar el récord de Cristiano Ronaldo (marcó ambos goles y se convirtió en el máximo goleador de la historia a nivel Selecciones). En tanto, en el Grupo E, España se despabiló al golear 5-0 a Eslovaquia para quedarse con el segundo puesto de la zona por detrás de Suecia, que venció 3-2 a Polonia. De esta manera, los cruces de Octavos de Final serán: Bélgica vs Portugal, Italia vs Austria, Francia vs Suiza, Croacia vs España, Suecia vs Ucrania, Inglaterra vs Alemania, Países Bajos vs República Checa y Gales vs Dinamarca. EL DOCKE ES LÍDER Por la 15ª fecha del Torneo Apertura de Primera C, Dock Sud venció ayer 1-0 a Excursionistas y se convirtió en el nuevo líder con 28 puntos, dado que Central Córdoba (27) igualó 0-0 con Laferrere. El otro escolta que tiene el certamen ahora es Argentino de Merlo, que superó 3-0 a L.N. Alem. HABEMUS ABANDERADOS Cecilia Carranza y Santiago Lange, quienes lograron la medalla dorada en vela (Nacra 17) en Rio de Janeiro 2016, fueron conformados ayer por el Comité Olímpico Argentino (COA) como los abanderados de la delegación argentina para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio que se desarrollará el próximo 23 de julio. La judoca Paula Pareto, gran candidata a ser la representante femenina para encabezar la delegación, desistió de participar de la ceremonia inaugural porque compite al día siguiente. AVANZA PODOROSKA La rosarina Nadia Podoroska disputará hoy los Cuartos de Final del Torneo WTA de Bad Homburg que se juega sobre césped. Luego de vencer a la alemana Mara Guth por 6-0 y 6-3 y de derrotar ayer 7-6, 2-6 y 6-4 a la rumana Patricia Maria Tig, la mejor tenista argentina se medirá hoy con Petra Kvitova, primera preclasificada del certamen. WIMBLEDON: QUALY Dos argentinos buscarán hoy su pase al cuadro principal de Wimbledon tras alcanzar la tercera y última ronda de la clasificación. Por un lado, Francisco Cerúndolo se medirá con el chino Zhizhen Zhang después de superar al brasileño Felipe Meligeni Alves y al italiano Roberto Marcora. Y por el otro, Marco Trungelliti enfrentará al neerlandés Botic van de Zandschulp tras dejar en el camino al correntino Leonardo Mayer y al brasileño Thiago Seyboth Wild.

