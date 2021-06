» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 25/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Puerto Nuevo empató y volvió a quedar como único líder del Torneo Apertura













Igualó 0-0 como visitante con Sportivo Barracas y se despegó nuevamente en lo más alto de las posiciones, un punto por encima de Muñiz. Hizo un buen primer tiempo, pero no pudo desnivelar el marcador. El próximo lunes recibirá a Atlético Lugano. Llegar es difícil. Mantenerse, mucho más. Y allí radica uno de los méritos de Puerto Nuevo: aunque ayer no pudo regresar a la senda del triunfo, consiguió un valioso empate que le permite despegarse nuevamente como único líder del Torneo Apertura de la Primera D. Por la quinta fecha del campeonato, el Portuario igualó 0-0 como visitante frente a Sportivo Barracas, un rival que lo recibió en cancha de Deportivo Morón con la intención de alcanzarlo en la cima de las posiciones. Sin embargo, el equipo de nuestra ciudad volvió a demostrar, como ante Defensores de Cambaceres, que está a la altura de la pelea que viene dando desde la primera fecha. En esta oportunidad, el conjunto de nuestra ciudad tuvo que adaptarse también a un campo de amplias dimensiones como el del Nuevo Francisco Urbano. Y lo hizo de buena manera, sobre todo en la primera parte, cuando funcionó colectivamente en la recuperación y cuando aprovecho el buen estado del terreno para generar situaciones de gol jugando por abajo y entre líneas. En el arranque le costó unos minutos acomodarse y sufrió en dos envíos aéreos contra el área de Balbuena, porque el Arrabalero inquietó con cabezazos de Santa Cruz (tras centro de Rouco) y Romero (en un córner). Pero una vez que asentó en el mediocampo, empezó a imponer condiciones en el trámite. Incluso, antes de los 25 minutos dispuso de dos muy buenas ocasiones para convertir. Primero, "Noni" Ramón habilitó con un gran pase la diagonal de Lojda, quien controló en la medialuna del área, pero no pudo superar el achique del arquero Balderrama con su definición de "cachetada". Y posteriormente, Selem se escapó por derecha, se metió en el área y lanzó un centro bajo que fue rechazado en extremo por Romero cuando Moreno llegaba para empujarla. Los dirigidos por Gastón Dearmas (quien ayer no estuvo presente porque se encuentra aislado) fueron sólidos atrás y tuvieron el orden táctico necesario para realizar la tarea de recuperación en la mitad de cancha, más allá que Ritacco y Ramón son dos volantes más predispuestos a jugar que a destruir. Así, al Portuario solo le faltó claridad para decidir en las inmediaciones del área rival, sobre todo por el callejón central, dado que Moreno y Lojda, si bien estuvieron participativos, no pudieron desequilibrar por las bandas. En este sentido, la mejor acción del primer tiempo llegó sobre los 45 minutos, cuando después de mover la pelota de izquierda hacia la derecha, "Noni" Ramón, enganchó para su pierna hábil, se perfiló de frente y soltó un gran pase filtrado para Ritacco, quien optó por el remate cuando Samaniego esperaba la habilitación por el medio del área. Igualmente, el disparo del exAcassuso fue bueno y obligó a una exigida respuesta de Balderrama contra el primer palo. En el complemento mejoró Sportivo Barracas, porque salió mejor pisado en el mediocampo y obligó a defender en retroceso al Auriazul. Entonces, el local logró ofrecerles pelotas más claras a sus extremos, Rouco y Santa Cruz, quien complicó particularmente a Huarte (se ganó la amarilla por una falta sobre el borde del área). Puerto Nuevo pasó algunos sofocones, pero pudo salir y responder: Samaniego cabeceó "de pique" un centro de Ritacco y obligó a Romero a un rechazo en extremo junto a un palo. Además, ingresó Rodrigo Martínez (por el amonestado Huarte) y pasó Ramón a jugar como lateral izquierdo, en un cambio que resolvió los arranques de Santa Cruz por derecha y que le dio mayor verticalidad al equipo (a poco de ingresado, Martínez generó peligro con una volea desde la puerta del área). Entonces, el partido se tornó más disputado y, con el desgaste lógico del juego, se hizo también más impreciso. Esa falta de lucidez se le notó al Portuario nuevamente en las inmediaciones del área, donde le faltó acertar ese "último pase" para disponer de situaciones claras de gol. Incluso, tampoco estuvo preciso cuando intentó con envíos aéreos. Por ello, el encuentro se fue encaminando al empate sin goles, incluso cuando aparecieron mayores espacios para avanzar sobre campo ajeno en los minutos finales. Hasta el árbitro Rodrigo Villalva mostró decisiones en ese sentido. Y finalmente, así culminó todo: con un 0-0 que volvió a poner al equipo de nuestra ciudad como único líder de este Torneo Apertura.

SAMANIEGO AGUANTA EL BALÓN ANTE LA MARCA. EL PUNTA APORTÓ SACRIFICIO, PERO NO ENCONTRÓ SU CHANCE PARA CONVERTIR (FOTO: CARLA BRIGNOLO). SÍNTESIS DEL PARTIDO SPORTIVO BARRACAS (0): Matías Balderrama; Facundo Ruiz, Axel Romero, Elías Niveyro, Laureano Grandis; Juan Pablo Fleitas, Matías Aquino, Thiago Grandis; Iván Santa Cruz, Lucas Martínez y Camilo Rouco. DT: Claudio Vidal. SUPLENTES: Gastón Burruchaga, Tomás Núñez, Carlos Báez, Luciano Pérez, Pablo Negro Villarreal, Diego Cerrudo y Maximiliano Maciel. PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Uriel Huarte; Kevin Redondo; Selem Lojda, Enzo Ritacco, Ezequiel Ramón, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. DT: Gastón Dearmas – Ignacio Gómez. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Brian Cívico, Rodrigo Martínez, Alexander Meza, Marcos Quiroga, Eliseo Aguirre y Alan Sosa. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 15m R. Martínez x Huarte (PN) y Luciano Pérez x T. Grandis (SB); 29m Maciel x L. Martínez (SB); 30m Meza x Lojda (PN); 43m Cerrudo x Santa Cruz (SB) y Báez x Aquino (SB); y 48m Aguirre x Ritacco (PN). AMONESTADOS: Niveyro, Aquino y Santa Cruz (SB); Huarte, Ritacco y Samaniego (PN). CANCHA: Deportivo Morón (local Sp. Barracas). ÁRBITRO: Rodrigo Villalva.





LA FORMACIÓN TITULAR DEL PORTUARIO, AYER EN CANCHA DE DEPORTIVO MORÓN (FOTO: CARLA BRIGNOLO). DEARMAS, AISLADO En la previa al encuentro frente a Sportivo Barracas, el Club Puerto Nuevo informó que el entrenador Gastón Dearmas no iba a estar presente en el estadio Nuevo Francisco Urbano debido a que "es contacto estrecho" de una persona que dio positivo de Covid-19. "Por precaución, ya se encuentra aislado en su domicilio y el domingo se le realizará el test correspondiente", explicaron desde la entidad Auriazul a través de sus redes sociales. Por ello, ayer, el cuerpo técnico Auriazul tuvo como cara visible a Ignacio Gómez, ayudante de campo del "Tonga". CINCO EQUIPOS EN TRES PUNTOS Culminada esta quinta fecha del Torneo Apertura de la Primera D, la parte alta de las posiciones se ha apretado y muestra hoy a cinco equipos separados en apenas tres puntos, desde el líder Puerto Nuevo (11) hasta Sportivo Barracas y Central Ballester (que suman 8). Igualmente, el único que le terminó descontando al Portuario en esta jornada fue Muñiz, que el miércoles venció 1-0 a Liniers. Los demás resultados de esta fecha fueron: Defensores de Camabaceres 1-1 Centro Españo, Argentino de Rosario 0-0 Central Ballester, Atlético Lugano 1-1 Deportivo Paraguayo y Yupanqui 1-2 Juventud Unida. La sexta jornada del Torneo Apertura se jugará íntegramente el próximo lunes 28 desde las 15.00 horas. Puerto Nuevo estará recibiendo a Atlético Lugano en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco; Muñiz será local ante Argentino de Rosario; y Sportivo Barracas será nuevamente local ante Defensores de Cambaceres. La programación se completa con Deportivo Paraguayo vs Yupanqui, Juventud Unida vs Liniers y Central Ballester vs Centro Español.

Primera D:

