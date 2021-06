» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 25/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Casaretto:

La presidenta del HCD explicó que "el pedido de Abella a la Provincia es llevar la vacuna contra el Covid a cada uno de los barrios, poniendo a disposición de los vecinos las herramientas del Estado municipal". La presidenta del Concejo Deliberante, Marina Casaretto, aseveró este jueves que "pareciera que el concejal Rubén Romano no entendió cuál es la propuesta del intendente al gobernador y por eso insiste con su idea de salir a hacer campaña con la vacuna". "La idea del Intendente es acercar la vacuna contra el Covid a cada uno de los barrios, en operativos itinerantes y previamente comunicados", explicó. "La propuesta – detalló Casaretto- está pensada para que los adultos mayores y personas de riesgo que no se vacunaron, por ejemplo, por problemas para descargarse o registrarse en la aplicación, puedan aplicársela en su centro de salud de confianza, donde seguramente asisten con frecuencia por cualquier consulta o dolencia". Y, en este sentido, la presidenta del HCD enfatizó que "no se trata de ir a buscar vecinos casa por casa y llevarlos en traffics a la UTN o la Universidad de Luján como si fueran a votar. Se trata de llevar la vacuna al barrio, poniendo a disposición de los vecinos las herramientas del Estado municipal".

La Presidenta del HCD señaló que el concejal del Frente de Todos "insiste con su idea de salir a hacer campaña con la vacuna".





Presidenta del Concejo Deliberante, Marina Casaretto.

No se trata de ir a buscar vecinos casa por casa y llevarlos en traffics a la UTN o la Universidad de Luján como si fueran a votar. Se trata de llevar la vacuna al barrio, poniendo a disposición de los vecinos las herramientas del Estado municipal. — Marina Casaretto (@hcdmarina) June 24, 2021

