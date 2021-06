» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 25/jun/2021 de La Auténtica Defensa. La representante de la Asamblea Legislativa de Venezuela en Argentina visitó Campana







El Intendente Abella recibió a Elisa Trotta, con quien habló sobre la crisis que está atravesando su país y de la situación de los venezolanos en Campana. Además, es fundadora de la organización no gubernamental "Alianza por Venezuela". El intendente Sebastián Abella se reunió con la representante de la Asamblea Legislativa de Venezuela en Argentina y fundadora de la organización no gubernamental "Alianza por Venezuela", Elisa Trotta, con quien conversó sobre la situación que atraviesa su país y la realidad que viven quienes llegan a Argentina en busca de mejores condiciones de vida. Durante el encuentro, del que también participó el jefe de Gabinete del Municipio, Ezequiel Sabor, Abella se refirió a la comunidad venezolana que habita en la ciudad y destacó la integración en la vida cotidiana de los campanenses sumándose al mercado laboral en distintos rubros e incluso desarrollando sus propios emprendimientos. No obstante, más allá de la cálida bienvenida el jefe comunal expresó su preocupación y tristeza por lo que está pasando en ese país. "Elisa nos contaba que están esperando desde el año 2019 que se llame a elecciones para dejar atrás la dictadura que están viviendo, pero lamentablemente no se puede lograr", expresó Abella, quien además se comprometió a acompañar a los venezolanos que llegan a la ciudad en busca de un proyecto de vida. "Campana es una ciudad que logró integrar a muchas personas que llegan para mejor vivir y lo consiguieron", concluyó el jefe comunal en diálogo con los medios locales. Por su parte, Trotta agradeció al Intendente y a los vecinos el recibimiento a sus compatriotas como también el acompañamiento y el apoyo que se les brinda. "No es fácil la circunstancia por la que pasan para dejar Venezuela procurando un futuro. Y, en Argentina, en todos los rincones a los que vamos, nos encontramos con una comunidad pujante y agradecida", confió. Elisa Trotta explicó también que el objetivo de la visita no es solamente contactarse con las autoridades locales sino también conocer la realidad de la comunidad, entender qué están haciendo y qué necesitan y, por, sobre todo, cómo se están desarrollando y qué están aportando al país. "Argentina siempre nos reciben con los brazos abiertos", enfatizó. Por último, Trotta se refirió a la crisis en Venezuela asegurando que se trabaja constantemente para "terminar con el régimen opresor para dar vida a una democracia". "No ha sido fácil enfrentar una dictadura que se mantiene por las fuerzas, por las armas, que oprime a un pueblo también a través del hambre y de la salud. Pero estamos convencidos que más temprano que tarde lo vamos a lograr", concluyó.

Agradecimos, a través del equipo de la municipalidad, la acogida que todo el pueblo de Campana le ha brindado a los venezolanos que allí residen, ayudando a su integración y con ello, a que den un aporte positivo. — Elisa Trotta Gamus (@EliTrotta) June 22, 2021 Tuvimos la oportunidad, también, de reunirnos con el equipo de "Épale Campana", que están llevando a cabo una gran labor en favor de nuestros connacionales.



Seguimos trabajando por ayudar a nuestra gente y por sumar más voces en favor del rescate de la democracia en Venezuela. — Elisa Trotta Gamus (@EliTrotta) June 22, 2021

