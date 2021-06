» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 25/jun/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Dra. María Eugenia Gil, Médica especialista en Dermatología, oncología cutánea y cirugía de Mohs (MN 140790 / MP 551097)





Dra. María Mercedes Nusshold, Médica especialista en Dermatología

(MN 120563 / MP 58760)





Dra. Manuela Palao, Médica especialista en Dermatología (MN 453073 / MP 43078)





Dr. Sergio Lacossegliaz, Médico especialista en Dermatología

(MN 132166 / MP 553544)

El vitíligo es una enfermedad de la piel que se manifiesta con manchas blancas, que son la expresión de la ausencia de los melanocitos, las células que le dan color a la piel. La causa de esta enfermedad no se conoce con exactitud, hay varias teorías, pero se considera multifactorial, esto quiere decir que necesita de una base genética y de disparadores (internos o ambientales) para que aparezca. Se cree que podría tratarse de una destrucción autoinmune de los melanocitos, por eso siempre se deben descartar otras enfermedades autoinmunes a las que puede asociarse, como el hipotiroidismo. Entre un 0,5 y 2% de la población mundial tiene vitíligo, puede aparecer en hombres o mujeres. La edad más común de inicio es entre los 10 y los 30 años, aunque puede presentarse en otros momentos de la vida. En aprox. el 20% de los casos hay antecedentes familiares. Las manchas que pueden aparecer en forma generalizada o localizada, son blancas, de bordes definidos, que no generan dolor ni picazón. Las zonas más comúnmente afectadas son la cara, las manos, axilas e inglés, también pueden verse en zonas de roce como los codos, las rodillas y los tobillos. En ocasiones puede estar comprometido el pelo y aparecer un mechón blanco. El diagnóstico lo hace el dermatólogo, generalmente con el examen de la piel solamente, y en ocasiones se usa una luz especial, llamada luz de Wood, para diferenciarlo de otras enfermedades de la piel que presentan manchas blancas. A veces puede ser necesario hacer biopsia. El vitíligo es rebelde a los tratamientos disponibles. En la actualidad, los corticoides, los inhibidores de la calcineurina en cremas y la fototerapia (sesiones de tratamiento con luces especiales), son las opciones más utilizadas, con las que se tiene mayor experiencia y presentan, en algunos casos, buena respuesta a su uso. Se sabe que es mayor dicha respuesta cuando los tratamientos se inician en etapas tempranas de la enfermedad, por eso es importante la consulta ante los primeros síntomas. Otro aspecto a tener en cuenta es que las áreas blancas no cuentan con la protección contra rayos UV que tiene la piel normal, así que es fundamental usar cremas con protección solar para evitar lesiones malignas de la piel. Por otro lado, es fundamental el apoyo psicológico de los pacientes ya sea para detectar gatillos emocionales de la enfermedad como para acompañar el impacto que esta genera. En CMR contamos con un equipo de Dermatólogos y Psicólogos que pueden ayudarte si tenés vitíligo. No dudes en consultar.



