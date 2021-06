» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 25/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 25 de Junio







DÍA MUNDIAL DEL VITILIGO Establecido por Ogo Maduewesi, fundador y director de "Vitiligo Support and Awareness Foundation" (VITSAF) y difundido internacionalmente por Yan Valle, director general de "Vitiligo Research Foundation" (VRF), en el año 2011, en este día se concientiza acerca del vitiligo y los desafíos que enfrentan a diario quienes lo padecen. Esta fecha fue elegida por ser la jornada en la que falleció el cantante Michael Jackson, quien tenía vitiligo y lo comunicó públicamente en una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey en el año 1993: "Esta es la situación. Tengo un desorden en la piel que destruye la pigmentación de la piel". El vitiligo es una enfermedad en la piel autoinmune, adquirida y crónica que produce la aparición de manchas blancas. La aparición de las mismas se da con mayor incidencia entre los 10 y 30 años aunque se puede dar en cualquier etapa de la vida. Asimismo, afecta más a las mujeres que a los hombres. La dermatóloga Mariana de los Ríos especificó: "En muchos casos se presenta asociada a enfermedades autoinmunes y endocrinológicas (sobre todo de tipo tiroideas) y, en ocasiones, vinculada a factores emocionales y situaciones de estrés".



ARGENTINA SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL MUNDO Hace 43 años la Selección se imponía 3 a 1 ante Holanda en "El Monumental" y se consagraba campeón del mundo. El equipo dirigido por César Luis Menotti e integrado por Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Leopoldo Luque, Osvaldo Ardiles, Daniel Bertoni, René Houseman y Mario Kempes, debutó venciendo a Hungría 2 a 1 con goles de Luque y Bertoni: "Ese partido se vivió con la ansiedad y la locura lógica de un debut, pero fue importantísimo. Me di cuenta de que podíamos ser campeones por la manera en que asimilamos el gol en contra" manifestó Menotti. En el siguiente partido le ganaron a Francia por el mismo resultado, con goles de Passarella (desde el punto de penal) y Luque, pero cayeron ante Italia 1 a 0 por obra de Roberto Bettega. La "albiceleste" se recuperó rápido y le ganó a Polonia 2 a 0 con tantos de Kempes. Luego empató sin goles ante Brasil y goleó a Perú 6 a 0 en un partido marcado por la polémica. La final se jugó contra Holanda; "El matador" abrió el marcador a los 38 minutos del primer tiempo pero Dirk Nanninga empató el partido y forzó el alargue, en el cual Kempes y Bertoni paralizaron el marcador en 3-1. Así, la Selección ganó su primer Mundial. No obstante, el país atravesaba uno de los momentos más cruentos de su historia: "Mientras se gritan los goles, se apagan los gritos de los torturados y de los asesinados" expresó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en el documental "La Historia Paralela".



SE LANZA "HARD TO EXPLAIN" Un día como hoy en el año 2001, "The Strokes" lanzaba el sencillo "Hard to explain". Perteneciente al álbum "Is this it" (2001) y compuesta por Julián Casablancas, la canción fue el sencillo principal del disco debut de la banda estadounidense. Acerca del álbum Casablancas dijo que quería que sonora como "tus jeans favoritos: no totalmente destruidos, pero gastados, cómodos".



