Haciendo y callando mientras transitamos por esta vida

Por Claudio Valerio











Claudio Valerio

¿Qué hemos hecho nosotros durante nuestra caminata por la vida? ¿Cuál ha sido nuestro propósito espiritual? ¿En que hemos empeñado los talentos que hemos recibido? Muchas veces pasamos días, meses y años diciendo que somos buenas personas, pero, nunca brillamos como luz del mundo. Cuando nos invitan a una reunión en la empresa, aceptamos con mucho gusto. Cuando nos convidan a un "paseo misionero", somos los primeros en decir "sí". Cuando nos buscan para un festival de helado, una noche de pizza, una cena de enamorados... exultamos de goce y decimos: "Sí, sí, sí". Y, cuando somos convocados para un día comunitario en la plaza central, o en cualquier lugar... estamos cansados, estamos ocupados; está el día muy cálido, está lloviendo, tenemos otros compromisos... Nuestros corazones están petrificados; nuestras vidas espirituales están petrificadas; nuestra bombilla está sin aceite, apagada y petrificada; nuestra vida está petrificada y así nuestra vida se torna triste y no podemos ser llamados "buenas personas". Yo no querría tornarme piedra, no quiero avergonzarme, no quiero fingir que soy buena persona. Yo estoy vivo, y quiero regocijarme de felicidad, quiero impartir todo lo maravilloso que he recibido de la vida. ¿Y usted? ¿Está vivo o ya se petrificó? Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar

