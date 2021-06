» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 25/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Se confirmó el desgarro de Facundo Lando y también la partida de Cristian Ojeda, quien continuará su carrera en la segunda división de México. Lo positivo para el DT es que podrá sumar cuatro refuerzos una vez culminada la primera rueda. Luego del empate frente a Ferro Carril Oeste, el plantel de Villa Dálmine comenzó ayer a trabajar con el foco puesto en Tristán Suárez, al que recibirá el domingo desde las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini por la 14ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. En este marco, Marcelo Franchini recibió dos malas noticias. Por un lado, se confirmó el desgarro que sufrió Facundo Lando en el duelo del miércoles en Caballito. Así, el lateral derecho se perdería lo que resta de la primera rueda y le generará un dolor de cabeza al entrenador. Es que el DT está utilizando a Santiago Moyano como volante central y ya le comunicó a Franco Flores que no será tenido en cuenta. Por ello, ante Oeste, improvisó a Maximiliano Pollacchi como lateral derecho. Ahora, de cara al partido con Tristán Suárez debe definir si lo mantiene en esa posición o si decide el ingreso de Agustín Stancato como "5" para reubicar a Moyano en su antiguo puesto. La otra mala noticia para Franchini fue la confirmación de que Cristian Ojeda dejará el plantel en los próximos días. Es que Talleres de Córdoba (dueño de su pase) acordó condiciones para llevar al mediocampista a la Segunda División del fútbol mexicano. Por este movimiento, que implica la interrupción del préstamo firmado, el Violeta recibiría un resarcimiento económico. Igualmente, Ojeda todavía entrena con el plantel y existe una mínima posibilidad de que el domingo sea de la partida frente a Tristán Suárez. Caso contrario, el DT tendrá dificultades para reemplazarlo, dado que Laureano Tello todavía se recupera de la lesión que sufrió en Santiago del Estero y porque, además, ya le comunicó a Marcos Sánchez (otro que podría desempeñarse como volante interno) que no lo tendrá en cuenta. En cambio, la buena noticia que recibió ayer Franchini fue que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) modificó el reglamento del Campeonato 2021 de la Primera Nacional y permitirá que los clubes de la divisional incorporen hasta cuatro refuerzos para la segunda rueda. La novedad fue bienvenida en Mitre y Puccini. Es que el plantel ya sufrió dos salidas (Tomás Garro y Stefano Zarantonello), se confirmó una tercera (Cristian Ojeda) y hay tres jugadores que ya fueron informados que no serán tenidos en cuenta por el DT (Franco Flores, Marcos Sánchez y Luciano Vázquez). Una lista que, incluso, podría ampliarse en los próximos días. Por eso, la posibilidad de sumar cuatro refuerzos sería un alivio para Franchini de cara a la segunda rueda.



LA SALIDA ANTICIPADA DE CRISTIAN OJEDA DEJARÍA UN RESARCIMIENTO ECONÓMICO EN MITRE Y PUCCINI. "El empate fue justo y sirve para seguir afianzando al equipo" El entrenador de Villa Dálmine, Marcelo Franchini, aseguró que el empate frente a Ferro Carril Oeste "fue justo", al tiempo que valoró la actuación de sus dirigidos: "Estoy muy satisfecho con la entrega de los muchachos", señaló en diálogo con FM Radio City. "Hicimos un partido inteligente, muy bueno. El empate fue justo, porque hemos tenido nuestras situaciones, así como Ferro tuvo las suyas. Y cuando se nos complicó por la lluvia, el desgaste y los cambios ofensivos que ellos propusieron, pudimos contrarrestar los intentos de Ferro", explicó el DT, quien marcó que el punto "sirve para seguir trabajando y seguir afianzando el equipo". En ese sentido, Franchini reveló que piensa sostener el sistema 4-1-4-1: "Me gusta el funcionamiento, estamos haciendo un trabajo táctico muy importante, con un gran desgaste de los muchachos. No lo vamos a cambiar: no me gusta jugar con dos 5, porque prefiero tener mediocampistas ofensivos". Finalmente, el entrenador se refirió a Tristán Suárez, rival del domingo: "Es un equipo al que conozco, porque lo he enfrentado el torneo pasado (NdR: cuando Franchini dirigía a Comunicaciones). Tiene una idea de juego clara y trataremos de contrarrestarla".

MARCELO FRANCHINI VALORÓ EL PUNTO QUE EL VIOLETA CONSIGUIÓ EN CABALLITO. SE CERRÓ LA FECHA La 13ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional culminó ayer: Gimnasia de Jujuy igualó 0-0 como local ante Brown de Adrogué. De esta manera, ninguno de los dos equipos pudo meterse en el Top 4 de la tabla, aunque ambos suman 19 unidades al igual que Santamarina de Tandil, que sostuvo su cuarto lugar por contar con mayor cantidad de goles a favor que el elenco jujeño. Los tres líderes son Güemes (24), Independiente Rivadavia (22) y Defensores de Belgrano (20).

