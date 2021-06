» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 25/jun/2021 de La Auténtica Defensa. DT de Villa Dálmine:

El entrenador de Villa Dálmine, Marcelo Franchini, aseguró que el empate frente a Ferro Carril Oeste "fue justo", al tiempo que valoró la actuación de sus dirigidos: "Estoy muy satisfecho con la entrega de los muchachos", señaló en diálogo con FM Radio City. "Hicimos un partido inteligente, muy bueno. El empate fue justo, porque hemos tenido nuestras situaciones, así como Ferro tuvo las suyas. Y cuando se nos complicó por la lluvia, el desgaste y los cambios ofensivos que ellos propusieron, pudimos contrarrestar los intentos de Ferro", explicó el DT, quien marcó que el punto "sirve para seguir trabajando y seguir afianzando el equipo". En ese sentido, Franchini reveló que piensa sostener el sistema 4-1-4-1: "Me gusta el funcionamiento, estamos haciendo un trabajo táctico muy importante, con un gran desgaste de los muchachos. No lo vamos a cambiar: no me gusta jugar con dos 5, porque prefiero tener mediocampistas ofensivos". Finalmente, el entrenador se refirió a Tristán Suárez, rival del domingo: "Es un equipo al que conozco, porque lo he enfrentado el torneo pasado (NdR: cuando Franchini dirigía a Comunicaciones). Tiene una idea de juego clara y trataremos de contrarrestarla".

