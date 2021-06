» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 25/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

EL PRIMER ELIMINADO La Selección de Bolivia, próximo rival de Argentina, se convirtió ayer en la primera eliminada de la Copa América que se está disputando en Brasil. Es que por la cuarta fecha del Grupo A cayó 2-0 frente a Uruguay, cosechó su tercera derrota en fila y ya no tiene posibilidades de salir del último puesto, porque, posteriormente, Paraguay superó 2-0 a Chile. Con estos resultados, Argentina lidera la zona con 7 puntos y después se ubican: Paraguay, con 6; Chile, con 5; Uruguay, con 4; y Bolivia, con 0. La última jornada de este Grupo A se disputará el lunes, cuando Argentina se mida con Bolivia, al mismo tiempo que Uruguay enfrentará a Paraguay con la misión de sumar puntos para evitar el cruce con Brasil, que ya se aseguró el primer puesto del Grupo B.



LPF: CON FECHA El próximo campeonato de la Liga Profesional de Fútbol se jugaría todos contra todos, a una sola rueda, y comenzaría el próximo el viernes 16 de julio. Es decir, apenas seis días después de la final de la Copa América y en el fin de semana que queda en medio de las idas y las vueltas de los cruces de Octavos de Final de Copa Libertadores y Sudamericana. El cierre del certamen local está proyectado para el domingo 12 de diciembre, mientras el viernes 17 se jugará el Trofeo de Campeones entre el vencedor de este nuevo torneo y Colón, ganador de la Copa Liga Profesional. FICHAJE RÉCORD El mediocampista Nicolás González, de gran presente en la Selección Argentina, se convirtió en el fichaje más caro en la historia de Fiorentina de Italia, que le pagó 22,5 millones de dólares al Sttutgart de Alemania para quedarse con su pase. El exjugador de Argentinos Juniors (que embolsará 2,5 millones por la transacción) firmó contrato por cinco años y compartirá plantel con dos compañeros de la Selección, los defensores Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta. TRUNGE, ADENTRO El santiagueño Marco Trungelliti se clasificó al cuadro principal de Wimbledon tras derrotar por 6-3, 4-6, 7-6 y 7-5 al neerlandés Botic van de Zandschulp en la tercera y última ronda de la qualy. En cambio, Francisco Cerúndolo no pudo con el chino Zhizhen Zhang y ahora deberá esperar por su posibilidad de ingresar al main draw como lucky loser (van de Zandschulp ya tiene su lugar por la baja del austríaco Dominic Thiem). BAGNIS Y CORIA Después de las bajas de Juan Martín Del Potro, Guido Pella y Federico Delbonis, en las últimas horas se confirmó que Facundo Bagnis y Federico Coria serán parte del equipo argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ambos jugarán en el torneo de singles y Bagnis, además, también lo hará en Dobles junto a Diego Schwartzman. ADIÓS CON VICTORIA En su último compromiso de la Volleyball Nations League (VNL), Argentina derrotó 3-1 a Irán con parciales de 33-31, 25-23, 30-32 y 25-18. Así finalizó en el 9º puesto de la competencia. Tras el encuentro, el DT Marcelo Méndez confirmó los 12 convocados para los Juegos Olímpicos de Tokio, con Matías Sánchez como segundo armador y Nicolás Méndez como cuarto punta. DOPING POSITIVO La gimnasta Martina Dominici, única argentina clasificada a los Juegos Olímpicos en su especialidad, dio positivo en un control antidoping que se le realizó durante el último Campeonato Panamericano disputado en Rio de Janeiro, donde se coronó subcampeona. Por este motivo fue suspendida provisoriamente y no podrá competir en Tokio.

