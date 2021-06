» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Vialidad Provincial intimó a los vecinos del barrio San Jorge







Se trata de un barrio sobre la ruta 6 que avanzó con un alambrado perimetral sobre la traza de la colectora. Esta semana recibieron una comunicación para que en 48 horas comiencen a desmantelarlo. Este 2021 parece haberse ensañado particularmente con los vecinos del barrio San Jorge, sobre Ruta 6, cercano al ingreso a Los Cardales, en el kilómetro 184.5. Si bien no se trata técnicamente de un barrio cerrado, tiene alambrado perimetral, y un único ingreso sobre su frente. A fines de abril, el lugar cobró particular notoriedad dado que un camión impactó sobre la columna central de la pasarela peatonal que se encuentra en las inmediaciones, comprometiendo la estabilidad de la estructura. Pasó una semana, y Vialidad Provincial se presentó en el lugar con pesadas grúas para desmontar el puente hasta tanto se considere volver a montar uno nuevo y así liberar la circulación sobre ese sector de la ruta que permanecía restringida de manera preventiva ante un eventual derrumbe y daños a terceros. Lo singular del caso es que durante la maniobra, concretada el 30 de abril por la mañana, funcionarios de Vialidad tomaron nota de que el alambrado frontal que delimita el acceso al barrio avanzó hacia la Ruta, incorporando la traza de lo que sería la colectora (en la práctica sin uso en ese sector, y de tierra). Fue entonces que los vecinos fueron consultados al respecto por los funcionarios provinciales, y si al menos contaban con una autorización municipal para haber montado el alambrado en ese lugar. Dicho esto, y más allá de la irregularidad detectada por Vialidad, lo cierto es que son varios los barrios en el Partido de Campana, particularmente sobre Ruta 4, que si bien no cumplen con la figura de "cerrados", también tiene alambrados frontales para que haya un solo ingreso, e incluso algunos cuentan con cabina de control y hasta barrera, modalidad permitida "de hecho" por cuestiones de seguridad pero que técnicamente no responde a ningún en cuadre descripto en el Código Urbano vigente en el Partido de Campana. Volviendo al San Jorge, esta semana trascendió que los vecinos fueron notificados por Vialidad Provincial para que en un plazo de 48 horas "den inicio al desmantelamiento del cerco y restitución del sector a su estado original". La incómoda situación se suma a la controversia generada a partir del desarrollo denominado "Cardales Chico", expediente que elevó el Ejecutivo al Concejo Deliberante y fue girado a la Comisión de Obras Públicas en mayo pasado sin mayores novedades hasta el momento. Lindante al barrio San Jorge, el desarrollo propone la subdivisión de 532 lotes de 300 a 600 metros cuadrados cada uno, con salida a Ruta 6, cuando está legislado que en ese sector semi rural de nuestro Partido las urbanizaciones deben tener parcelas de 1000 metros cuadrados o más, con al menos 20 metros de frente. Según trascendió, más de 100 lotes del "Cardales Chico" ya habrían sido señados. Los vecinos del San Jorge (quienes en declaraciones periodísticas han solicitado ser escuchados en Audiencia Pública para presentar sus objeciones que van desde temas medioambientales hasta logísticos y de infraestructura) se han manifestado en contra del desarrollo e incluso han logrado la adhesión de políticos como la Diputada Provincial Soledad Alonso y los concejales Romina Carrizo y Axel Cantlon, entre otros.

OFF SIDE. EL CERCO DEL SAN JORGE LLAMÓ LA ATENCIÓN DE VIALIDAD CUANDO DESMONTABAN EL PUENTE PEATONAL SOBRE LA RUTA 6.



Vialidad Provincial intimó a los vecinos del barrio San Jorge

