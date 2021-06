Vuelven los reclamos por los autos que bloquean rampas para discapacitados

Una joven vecina, harta de lidiar con la situación en el centro de la ciudad, comenzó a publicar en sus redes sociales fotos de rodados mal ubicados. Hace unos años que la experiencia de Belén Escalante cada vez que visita el centro de la ciudad ya no es la misma. En 2018 fue mamá y comenzó a lidiar con dificultades que antes no padecía: surcar con el cochecito por veredas en mal estado, esperar que los vehículos se detengan para darle el paso. Pero dice que un obstáculo siempre le molestó más que el resto y que hizo que ayer perdiera la paciencia. "Venía caminando por 25 de Mayo, voy a buscar la rampa para cruzar hacia Sarmiento y veo que hay un auto estacionado. Harta de que pase siempre lo mismo, decidí sacarle una foto. Cuando estoy por terminar de cruzar la calle, me encuentro con que enfrente había otro auto bloqueando la rampa, al que también fotografié", contó la vecina en diálogo con LAD. "Está prohibido estacionar sobre una rampa: tenés que estar esquivando los autos, terminás bajando por el cordón y teniendo que cruzar por cualquier otra parte de la calle menos por la senda peatonal". "Me harté, me cansé, y si no empezaba a hacer algo la situación queda impune y nadie hace nada", manifestó la vecina. Y añadió: "Hay situaciones en las que están arriba del auto porque estacionaron para esperar a alguien y tenés que golpearles el vidrio y pedirles que se corran y te dejen pasar, cuando no debería ser así. Y yo puedo tratar de esquivar o pasar por entre medio de los autos, pero una persona con discapacidad o con un bastón se ve en serios problemas". La construcción de rampas en el centro de la ciudad fue reglamentada en el año 1994 mediante la ordenanza 2987. "Constrúyase en las principales calles del radio céntrico de Campana la cantidad necesaria de cruces peatonales rampas, para personas discapacitadas físicas", establece en su artículo 1º. Un año después, la ordenanza 3156 definió que "toda obra de pavimentación que contemple la construcción de cordones en el Partido de Campana, incluirá la ejecución de rampas para discapacitados", así como "toda obra de bacheo o reconstrucción de cordones que involucre el sector próximo a la bocacalle y/o sendas peatonales". Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, la Dirección de Tránsito municipal es la encargada de labrar actas de constatación por autos mal estacionados, incluidos los que bloquean las rampas de discapacitados. Sin embargo, si corresponde multa o sanción o no es una decisión que compete únicamente a los Juzgados de Faltas. Así lo establece la Ley Provincial 13.927, que en su artículo 32º precisa que salvo las infracciones cometidas "en rutas, caminos, autopistas, autovías o semiautopistas provinciales o nacionales en el territorio de la Provincia", el resto "serán juzgadas por la Justicia de Faltas Municipal". La publicación de la vecina fue compartida varias veces y durante todo el día recibió mensajes de apoyo a su reclamo. Uno que se repite y, con el aumento de la actividad con la relajación de las restricciones por pandemia, cada vez más.









Vuelven los reclamos por los autos que bloquean rampas para discapacitados

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar