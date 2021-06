» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/jun/2021 de La Auténtica Defensa. El Centro de Mediación Comunitaria ya logró acuerdo en 10 conflictos vecinales







Corresponden a un total de 15 solicitudes que ingresaron desde mediados de marzo. Otras 3, en tanto, se encuentran en proceso de trámite. Con el objetivo de resolver diversas situaciones problemáticas que suceden dentro de la comunidad, el Municipio creó el Centro de Mediación Comunitaria y desde su puesta en marcha a mediados de marzo ya recibió 15 solicitudes, de las cuales 10 lograron un acuerdo. Dicho Centro cuenta con la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana y permite abordar los conflictos que se presentan entre las personas, de manera pacífica y conjunta a través del diálogo. "Contribuye a facilitar la convivencia, a prevenir la violencia y a mejorar la calidad de vida de las personas", expresó quien lleva adelante los procesos de mediación, la abogada Raquel Abdul. La primera solicitud fue recibida el 17 de marzo, dos días después de su apertura, y estuvo vinculado a ruidos molestos. El resultado fue sumamente exitoso ya que las partes arribaron a un acuerdo, el cual se está cumpliendo hasta la fecha. Otro caso importante que logró alcanzar un acuerdo fue un conflicto entre vecinos del barrio La Josefa, que llevaba muchos años y había pasado por diversas dependencias sin resolución. Además de las 10 solicitudes acordadas, otras tres se encuentran en pleno proceso de trámite y solo dos no alcanzaron la asistencia de los requeridos. "Cada caso es diferente, los vecinos son diferentes, por lo cual algunos llevan más tiempo que otros, necesitamos realizar más audiencias individuales hasta lograr la Audiencia de Mediación", manifestó Abdul. La mediadora también explicó que los temas más comunes que se tratan en este ámbito están relacionados con conflictos por medianería (especialmente en terrenos informales); ruidos molestos; animales peligrosos; ruidos por construcción de obras y/o reformas en viviendas. "Asimismo resolvimos varios reclamos del CEMAV, referidos a terrenos baldíos, los cuales ya tenían varias denuncias por falta de limpieza. Esta tarea fue a modo colaborativo con el sector ya que no se cuenta con un notificador", comentó. La mediación comunitaria se puso en marcha en el marco de la Ordenanza Nº 6218/14, y el Decreto Provincial Nº 135/2009. Es voluntaria, confidencial y gratuita ya que no requiere de patrocinio letrado (asistencia de un abogado), por ser un servicio ofrecido por el Municipio y se desarrolla en el ámbito de la Administración Pública Municipal, exclusivamente. TRABAJO COORDINADO El Centro de Mediación Comunitario de Campana también trabaja coordinadamente con la Dirección Provincial de Mediación Comunitaria dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la cual está a cargo de la Dra. Lucía Vázquez. De igual forma, mantiene contacto con la Red Federal de Centros Comunitarios, la Dra. Ana Ruth Milia, responsable de Convenios Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria, dependiente de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y con la Defensoría del Pueblo de la Provincia, a fin de iniciar una labor colaborativa, de asistencia y la realización de talleres de capacitación. La mediadora Abdul también acordó con la secretaria de la Fiscalía General del Departamento Judicial Zárate-Campana, Dra. Marcela D´Matto, una capacitación conjunta con el CeMAV, atento a que son ellos quienes recepcionan los reclamos. La misma se realizará en el marco del Convenio que oportunamente firmaron el Procurador y el intendente Sebastián Abella.



Además de las 10 solicitudes acordadas, otras tres se encuentran en pleno proceso de trámite y solo dos no alcanzaron la asistencia de los requeridos.



El Centro de Mediación Comunitaria ya logró acuerdo en 10 conflictos vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar