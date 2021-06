» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Axel Cantlon:

El referente de la UV Calixto Dellepiane brindó una disertación para el Observatorio Federal de Seguridad Social de la Fundación Ricardo Rojas. Fue durante una jornada sobre "Desempleo y Pobreza" en la que también señaló que "una gran mayoría del sector activo está en situaciones de carencia". El referente de la UV Calixto Dellepiane, Axel Cantlon, aseguró que Argentina necesita "un abordaje multidimensional de la pobreza" y remarcó que "una gran mayoría del sector activo (del país) está en situación de carencia". Lo hizo durante la disertación que brindó para el Observatorio Federal de Seguridad Social de la Fundación Ricardo Rojas, en una jornada denominada "Desempleo y Pobreza", en la que también expuso Aldo Isuani, Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh. Además de ser concejal de nuestra ciudad, Cantlon posee un Máster en Administración de Organismos de la Seguridad Social realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene una amplia trayectoria laboral en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Durante su exposición, el referente de la UV Calixto Dellepiane hizo hincapié en la pobreza y en la forma en que es medida en nuestro país: "Se toman solamente los ingresos de una persona o familia y esto es un grave error, dado que es un método que tendría un valor más real si todas las necesidades básicas estuvieran cubiertas y sabemos que eso no sucede hoy en Argentina", explicó. Por ello, aseguró que "es necesario un abordaje multidimensional de la pobreza", que incluya aspectos sanitarios y educativos, el acceso a la vivienda y a los servicios públicos esenciales. "La pobreza no es uniforme, sino que tiene aspectos cualitativos y cuantitativos diferentes, por lo que requiere un tratamiento heterogéneo", afirmó. Después de repasar diferentes estadísticas de la ANSeS y el INDEC, Cantlon señaló que "una gran mayoría del sector activo (del país) se encuentra en una situación de carencia" en cuanto a ingresos. Y mostró cómo el Estado argentino ha decidido "poner dinero en el bolsillo de los más necesitados para combatir la pobreza", una medida que destacó como "paliativo necesario", pero que también cuestionó por su "visión cortoplacista y unidimensional". "No es una solución ni en el largo ni en el mediano plazo, sobre todo en un país que tiene una inflación galopante. Los planes sociales no son la única forma de redistribución y no resuelven las necesidades básicas insatisfechas que configuran también una situación de pobreza", argumentó. Por ello, a manera de conclusión, el concejal de nuestra ciudad planteó otras seis acciones que serían "fundamentales" para combatir la pobreza: "Generar políticas para el correcto desarrollo de la primera infancia; brindar una cobertura universal de salud; garantizar el acceso universal a la educación; distribuir equitativamente los ingresos; desarrollar infraestructura en servicios públicos; y contar con una tributación progresiva".



