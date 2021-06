» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Elección cercana

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Como era de prever a medida que se acercan las elecciones la llamada "grieta" va endureciendo las posturas de uno y otro lado. Recordemos que faltan tan sólo poco menos de 80 días para las PASO a realizarse el 12 de septiembre. Esto es así porque la "grieta" es consecuencia de las desigualdades que lejos de disminuir no dejan de crecer y por lo tanto no se puede esperar que disminuya si no se actúa decididamente para erradicar sus causas. Un claro ejemplo de esta desigualdad surge de un estudio del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (Ogypp) que se basa en datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Este informe muestra que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que es el distrito más rico del país, en sus barrios Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo la expectativa de vida es diez años menor que en Recoleta. Más allá de cualquier relato está la incuestionable realidad. Permanentemente vemos como desde los sectores más concentrados de nuestra economía y de la prensa canalla nos quieren hacer creer que estas injusticias son fruto de gobiernos incapaces que no hacen "lo que hay que hacer" y que no es otra cosa que los que ellos quieren. Sin embargo también vemos como las mismas penurias están sufriendo los pueblos de los países latinoamericanos que ellos mismos publicitaban como los modelos a replicar en la Argentina como Chile, Colombia y Perú entre otros donde las mayorías han salido a la calle a decir basta a tanta inequidad. Lo cierto es que la desmesurada acumulación de riquezas en pocas manos significa penurias para millones de personas y es la inexorable consecuencia de dejar en manos de los "mercados" o sea de las grandes empresas el destino de una sociedad. Estas políticas de libre mercado no sólo provocan grandes desigualdades en las poblaciones nacionales sino también entre los países. Esto agrava el problema como hemos comprobado durante esta pandemia con la distribución sumamente desigual de las vacunas que fueron acaparadas por las naciones más poderosas. Hasta el Grupo de los 7 conocido por la sigla G7 que está conformado por las 7 naciones más poderosas del mundo occidental, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido han acordado establecer un impuesto mínimo global corporativo a las más grandes empresas multinacionales del planeta con una tasa mínima global del 15% como paliativo. Deberíamos aprovechar este período electoral para discutir el modelo de país que queremos teniendo en cuenta nuestra historia y lo que sucede en el resto de este mundo globalizado. Es significativo que en las encuestas que empiezan a multiplicarse consulten casi exclusivamente sobre los posibles candidatos y no se mencione cuales son las políticas que esas personas encarnan siendo esto lo más importante. Seguramente seremos bombardeados por promesas mentirosas que son atractivas pero que son inmediatamente ignoradas como hemos visto tantas veces. Tengamos en cuenta que los verdaderos problemas que padece la Argentina son estructurales y por lo tanto no se solucionan con medidas aisladas que las más de las veces bajan la fiebre pero no curan la enfermedad. Como siempre la derecha intenta ocultar sus verdaderas intenciones con su discurso anti-política convocando a personajes conocidos para hacernos creer que son lo nuevo cuando en realidad sus propuestas son las mismas de siempre. Recordemos que esta estrategia se puso en práctica durante el menemismo que pese a lo que se creía en algún momento fue un fiel representante de los "mercados". Para despejar cualquier duda nombró como sus dos primeros ministros de economía a empleados de Bunge y Born.

Opinión:

Elección cercana

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar