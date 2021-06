» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

ACUERDO POR VACUNAS La ministra de Salud, Carla Vizzotti, informó que el Gobierno nacional firmó un nuevo contrato con el laboratorio chino Sinopharm para adquirir 24 millones de nuevas dosis. "Acabamos de firmar un contrato con Sinopharm por 24 millones de dosis que van a empezar a llegar a partir de julio, que esperamos recibirlas lo antes posible para seguir escalando el proceso de vacunación", resaltó Vizzotti. Según indicaron fuentes oficiales, el contrato estipula entregas de "8 millones de dosis en julio, 8 millones en agosto y 8 millones en septiembre". Durante una conferencia de prensa en el Centro Logístico de Benavídez, donde participó de la recepción y control de las vacunas de AstraZeneca que arribaron hoy desde Estados Unidos, la funcionaria nacional reiteró que se está evaluando la posibilidad de combinar vacunas para aplicar las segundas dosis.



DISPARADO En medio del cepo cambiario, el dólar blue se disparó a $175, el nivel más alto del año, ante la proximidad del pago del aguinaldo, que se prevé empujará la demanda de la divisa norteamericana en el mercado paralelo, indicaron especialistas. El billete verde saltó otros $4 respecto de la jornada anterior y los "arbolitos" estuvieron más activos en el centro porteño. En apenas dos semanas, el blue subió $18, y la brecha con el oficial, que ronda los $101, supera el 82%. La divisa en el mercado ilegal subió de $156 en la primera semana de junio, a $175. Sobrepasó la cotización del dólar solidario -el oficial más el 65% de recargo-, que opera a $166,50, con lo cual se transformó en el tipo de cambio minorista más caro del mercado. Hasta hace dos semanas, el billete del mercado blue era el más barato de todos los múltiples dólares que operan en la Argentina. CUPO MÁXIMO El Gobierno determinó este viernes como se asignará el cupo mensual, máximo y fijo que podrá exportar cada frigorífico entre el 1º de julio y el 31 de agosto próximo. De este modo, habilitó a 63 empresas para vender al exterior, con un cupo mensual total de 30.366 toneladas, según la Resolución Conjunta 5/2021 de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura. Según el Poder Ejecutivo, la cifra fue calculada sobre "el total de toneladas de productos cárnicos exportadas durante el período comprendido entre los meses de julio a diciembre de 2020, que en total fue de 357.240". Se trata datos del Senasa correspondientes a los certificados de exportación de carne bovina emitidos en aquel período, a los establecimientos que cuentan con la inscripción en el Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA). CONDENADO El ex policía Derek Chauvin fue condenado este viernes a 22 años y medio de cárcel por el asesinato del afroamericano George Floyd, ocurrido en mayo de 2020 en Minnesota, Estados Unidos, y que generó una ola de indignación en todo el mundo. El ex uniformado ya había sido declarado culpable y el juez Peter Cahill dio a conocer la condena en su contra, que es menor a la solicitada en el juicio por la Fiscalía. La máxima sentencia permitida por ley en función a los cargos imputados era de 40 años. Los fiscales habían solicitado 30 años de prisión, mientras que su defensa había pedido la libertad. Chauvin, de 45 años, podría salir en libertad condicional por buena conducta tras cumplir dos tercios de su condena, es decir, unos 15 años. El ex policía, por razones de seguridad, se encuentra alojado en confinamiento solitario en la cárcel Minnesota Correctional Facility-Oak Park Heights, a las afueras de Mineápolis.

