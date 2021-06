» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Alberto Fernández encabezará un acto en homenaje a los fallecidos por Covid-19







Será mañana al mediodía y contará con la presencia de representantes religiosos y también del jefe de gobierno porteño. El mediodía del próximo domingo el presidente Alberto Fernández encabezará un acto en homenaje a los más de 90 mil fallecidos por coronavirus. La ceremonia, que está programada para las 12, se realizará en el Centro Cultural Kirchner y tendrá como invitados a representantes de los diversos credos del país, de los trabajadores esenciales, a gobernadores y al jefe de Gobierno porteño. Según detallaron desde el Gobierno, el acto será breve y además de diversas interpretaciones musicales, el jefe de Estado dirigirá unas palabras, "simbolizando de esa manera un instante de recogimiento para la Argentina, con el objetivo de realizar mancomunadamente una reflexión y un recuerdo hacia quienes perdieron la vida durante la pandemia". "Ante el dolor y las pérdidas que produce la pandemia es importante que toda la Argentina pueda encontrarse en un momento de unión y de memoria", resaltaron las autoridades invitando a la población a sumarse al encuentro. Este viernes, el Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 542 muertes y 24.023 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 4.374.587 y las víctimas fatales son 91.979. El Gobierno prorrogó el decreto vigente hasta el viernes 9 de julio. Así fue confirmado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien detalló que cada jurisdicción tendrá la potestad de "implementar medidas intensificadas los más transitorias posibles". El principal cambio será reducir el cupo de personas que pueden ingresar por día al país y la cantidad de vuelos que llegan por semana. En la actualidad pueden entrar hasta 2.000 personas por día y se pasará a 600. La decisión, lógicamente, generará una menor frecuencia de vuelos. El motivo de este cambio radica en la preocupación en ascenso que existe en el Gobierno por el ingreso de la variante Delta. Por eso también permanecerá la obligatoriedad de hacer cuarentena durante una semana cuando se llega del exterior, pero existe la posibilidad de que le den la opción al pasajero de hacerlo en una residencia propia y no en un hotel. En este contexto, además, las autoridades de control en las diferentes jurisdicciones controlarán el cumplimiento de la cuarentena de los recién arribados en cualquier momento. La semana pasada Migraciones informó que se habían realizado inspecciones a quienes volvieron del exterior en varios puntos del país y que un 40 por ciento de ellos incumplieron la norma. De tal manera, se iniciaron acciones judiciales contra 287 personas. Por otra parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que a partir de mañana -sábado 26 de junio- los mayores de 50 años podrán ser vacunados contra el coronavirus sin tramitar un turno previo. El gobernador les pidió a los intendentes que lo ayuden a buscar a la población más vulnerable que hasta el momento no se ha anotado en el padrón y no ha sido inoculada pese a que integra los grupos etarios que han sido convocados para recibir la primera dosis.



