Aprobaron un protocolo para realizar asambleas no presenciales de cooperadoras escolares

El Consejo Escolar de Campana participó activamente en la confección de un protocolo que les permita a estas entidades reanudar sus actividades. Además, trabaja en la regularización de contratos y licitaciones para el regreso de los kioscos escolares. El Consejo Escolar de Campana informa que se aprobó un protocolo que permitirá realizar asambleas no presenciales de cooperadores escolares. El funcionamiento de estas entidades civiles se encuentra interrumpido desde el ciclo lectivo 2020 a raíz de la pandemia. Esta reciente aprobación permitirá reanudar sus actividades. "Particularmente, los consejeros de Juntos por el Cambio han insistido para que se activen las cooperadoras escolares tanto por el rol social como por ser un sustento económico para muchas familias", comentó la presidente del Consejo Escolar, Nelda García. En abril, recordó García, los consejeros de Juntos por el Cambio de Mar del Plata hicieron una presentación para que autoricen la apertura de los kioscos escolares, dado que por la magnitud de los establecimientos de esa ciudad es una importante fuente de trabajo. "Nuestro Consejo Escolar celebra esta medida. Reconocemos el valor de las cooperadoras dentro de cada comunidad educativa. Por ello, nos enorgullece haber hecho nuestro aporte para que regresen a las escuelas", comentó García. Según explicó, la reciente disposición de la DGCyE aprueba el protocolo que tiene como finalidad proveer un marco regulatorio general para realizar dichas asambleas. El fin es garantizar los derechos y deberes que surgen del decreto 4767/72 y sus modificatorias así como los propios estatutos de las asociaciones. Para poder concretar la aprobación de esta normativa, el Consejo Escolar participó activamente de diversas reuniones virtuales con la Inspectora Distrital, el cuerpo de inspectores y directores. Tras analizar la documentación recibida, se acordó esta nueva modalidad de funcionamiento. Las asociaciones cooperadoras están a cargo de la presidente del Consejo Escolar, Nelda García; la secretaria del cuerpo de consejos escolares, Gabriela Ciminelli y la Auxiliar Administrativa Docente, Brenda Patzer. "Nuestro Consejo Escolar trabajará para poner en funcionamiento las cooperadoras actuales y acompañar a aquellas que necesitan actualizar sus comisiones directivas. Además, vamos a fomentar la creación de otras nuevas en las escuelas que aún no poseen", comentó Nelda García. En el marco de estas reuniones –tras una previa autorización- se comenzaron a delinear las acciones necesarias para reanudar los servicios de los kioscos escolares. "Actualmente, todos los contratos están vencidos por lo que esperamos, después de realizadas las Asambleas en las instituciones poder llevar a cabo las licitaciones correspondientes. Sabemos que esta es una importante fuente de trabajo. Por ello, queremos regularizar la situación para que retomen sus ventas cuanto antes", cerró la funcionaria.

La reunión contó con una numerosa cantidad de participantes.



