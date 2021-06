» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 26 de Junio







DÍA DE LA CARTOGRAFÍA Impulsado por el Centro Argentino de Cartografía e instituido a través del Decreto Nº 4229 en el año 1958, en esta jornada se conmemora la creación del Departamento General de Topografía y Estadística, bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia, en el año 1826. El mismo centralizó la cartografía oficial y estableció los principios básicos de la agrimensura en Argentina. A su vez, en este día se homenajea a los profesionales que desempeñan la actividad cartográfica por contribuir al desarrollo del país. La cartografía es la ciencia dedicada al estudio, trazado y análisis de mapas y cartas geográficas. La misma es de gran importancia para el sector agronómico por proveer mapas y cartas de suelo que muestran la distribución geográfica del suelo dentro de un área, definiendo características significativas para la toma de decisiones productivas y proyectos de desarrollo.



VÉLEZ SARSFIELD SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL CLAUSURA 2005 Hace 16 años Vélez Sarsfield vencía 3 a 0 a Estudiantes de La Plata y se consagraba campeón del Clausura 2005. En ese entonces, "El Fortín" puso fin a 7 años sin títulos porque la última vez que había gritado campeón había sido en el Clausura 1998. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo e integrado por Gastón Sessa, Leandro Somoza, Lucas Castromán, Fabián Cubero, Jonás Gutiérrez, Leandro Gracián y Rolando Zárate, debutó empatando sin goles ante Newell´s Old Boys. Su primera derrota llegó en el siguiente partido cuando cayó 2 a 0 frente a Quilmes. Tras empatar con Almagro, Vélez le ganó 2 a 1 a Lanús con goles de Zárate y Juan Manuel Martínez. En la quinta fecha venció 2 a 0 a San Lorenzo, con tantos de Gracián y Zárate, y en el siguiente partido empató con Olimpo 1 a 1. A partir de la séptima fecha, en la que le ganó a Boca por el mismo resultado que al "Ciclón", el conjunto de Russo cosechó victorias y empates hasta que, en la Fecha 16, Instituto (Córdoba) le arrebató el triunfo al paralizar el marcador en 3-2. A lo largo del torneo, "El Fortín" ganó 11 partidos, empató 6 y perdió 2. A una fecha del final del campeonato, Vélez venció 3 a 0 al "Pincha", con goles de Cubero, Zárate y Castromán, y se consagró campeón del Clausura 2005. Al respecto, Castromán expresó: "Lo dije el año pasado cuando llegué, no se pudo [fueron subcampeones del Apertura 2004] pero tenía mucha fe de que este año se podía dar".



SE LANZA "HATE ME" Un día como hoy en el año 2019, Ellie Goulding lanzaba junto a "Juice Wrld" el sencillo "Hate me". Perteneciente al álbum "Brightest blue" (2020) y compuesto por la cantante británica y el rapero estadounidense junto a Brittany Hazzard y Jason Evigan, la canción es considerada un himno anti-amor: "Desafortunadamente, ´Hate me´ es una canción muy identificable para muchas personas que han sufrido estas relaciones en las que todo sale mal".



Efemérides del día de la fecha, 26 de Junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar