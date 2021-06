» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/jun/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Pellet o mal llamado "chip sexual"

Por Dra. Analía Barchiesi











Analía Barchiesi

Tema candente si los hay…primero y antes que nada un marco general del famoso y mal llamado, "chip sexual" o pellet. Este método está dentro de las Terapias de Reemplazo Hormonal: que consisten en la administración de hormonas, para el tratamiento de los síntomas de la menopausia. ¿Qué es un pellet? Las drogas suelen venir en diferentes "formatos" (comprimidos, píldoras, ampollas, etc.) y son administradas de diferentes formas: vía oral, inhalatoria, intravenosa, etc. En base a esto, los pellets técnicamente son vías de administración de una droga. Decir pellet es como decir pastilla, un pellet es una forma más de adquirir una droga. No se trata de un chip sino de una pastilla (pellet) del tamaño de un grano de arroz que libera paulatinamente una droga al implantarse bajo la piel mediante un procedimiento quirúrgico sencillo con anestesia local. ¿Qué tipo de droga se utiliza en los pellets? Existen y se utilizan pellets de diferentes hormonas, el más conocido es el pellet de testosterona, estos introducen en el cuerpo hormonas bioidénticas (químicamente idénticas a las que produce nuestro cuerpo) que provienen de una fuente botánica. En la premenopausia existe una producción menor de testosterona por parte del tejido ovárico (sí las mujeres tenemos andrógenos). Es un proceso natural que esa producción baje en la medida que vamos envejeciendo. ¿Por qué querríamos suplementarlo?, ¿qué beneficios se supone que obtendremos? Esta alternativa ayuda a combatir muchos de los síntomas de la menopausia. Mejora el área cognitiva, la esfera sexual, la resequedad vaginal e inclusive disminuye los sofocos. También notamos mejoría de la masa ósea y muscular y sobre todo da una sensación de bienestar general, por eso afuera se lo llama la hormona de la vitalidad. Sin embargo, es importante que tomemos algunas cosas en consideración antes de pensar que se trata de una solución mágica. 1. Cada cuerpo es único y reacciona de forma diferente. que los beneficios sean esos para algunas mujeres, no quiere decir que sea lo que van a experimentar todas las personas que decidan hacer uso de la terapia. 2. Nuestro cuerpo debe estar preparado para poder recibirlo. "es como un vestido que tiene que quedarte bien y para que te quede bien tenemos que haber hecho algunos estudios previos". Por ejemplo, si lo que hace es reemplazar la testosterona faltante, los estudios deben confirmar el déficit de testosterona. Además, se aconseja que una vez instaurado el tratamiento la mujer realice actividad física y una dieta especial. El punto es que, el "éxito" de los resultados dependen de una serie de factores que en el consultorio tomamos en consideración. 3. La solución no es eterna. Entender que, aún cuando su aplicación haya tenido los efectos deseados, no es para siempre y no debemos dejar de lado el resto de los cuidados. Si están considerando la opción de hacer uso de la terapia, consulten a Ceclim, no olviden, ¡son tratamientos médicos que deben ser supervisados!



Dra. Analía Barchiesi - Ginecóloga y Obstetra - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

