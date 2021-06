» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/jun/2021 de La Auténtica Defensa. El turismo en Argentina perfora su piso y no se detiene







Mientras el mundo y la región muestran señales de recuperación, la caída del sector en el ámbito nacional no encuentra su piso. Según un estudio realizado por la consultora global STR, que analiza los movimientos en el sector hotelero a nivel mundial y regional, Argentina presenta las ocupaciones más bajas desde el inicio de la crisis originada por el Covid-19. Mientras Europa resurge con vistas al verano y algunos países de la región comienzan a mostrar señales de recuperación, en Argentina la ocupación sigue apuntando al piso, superando el 10 % solo en 15 de las 65 semanas analizadas tras el anuncio de la OMS respecto de la pandemia en marzo de 2020. A nivel regional, también el país está en la última posición: comparado con el 2019, apenas roza el 25% de aquellos niveles de ocupación, mientras que Chile ya llega al 66% y Brasil, Uruguay y Colombia se encuentran alrededor del 50%. Según el estudio realizado por STR a pedido de la AHT (Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina) a nivel global China lidera la recuperación, mientras la ocupación hotelera en EE. UU. para el mes de junio, está superando el 60 %. Este número refleja los efectos de la apertura económica y los niveles de vacunación. El regreso de vuelos desde Europa y EE. UU. y al Caribe hace que la tendencia desde el 2021 sea al alza, aunque lejos de los niveles pre-pandemia. Por otro lado, Sudamérica, con un largo camino por recorrer, continúa estancada desde que alcanzó el 20% de ocupación en diciembre gracias a las vacaciones de verano y a las fiestas. Superada en junio solo por Europa que llevaba meses a la cola en cuanto a ocupación, ya que tras el auge que vivieron en el verano europeo, llegaron nuevos picos y restricciones. El panorama regional plasmado por el estudio de STR indica que, en Sudamérica, los contratos con mineras y otras actividades extractivas mantuvieron la ocupación peruana, especialmente en Lima por encima del resto de la región. Chile muestra signos positivos en los últimos meses de la mano del avance de la vacunación. ¨Si nos comparamos con el resto del mundo, Argentina ha presentado las ocupaciones más bajas, superando el 10 % sólo en 15 de las 65 semanas analizadas tras el anuncio de la OMS de la pandemia a mediados de marzo 2020¨, apunta Roberto Amengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo. ¨Estamos muy preocupados porque aún sin apertura de fronteras, muchos países del mundo se están recuperando a partir del turismo interno, y en Argentina eso no sucede, el panorama sigue siendo muy confuso. La mayor recuperación se da en aquellos países que han cumplido con su plan de vacunación y que están en proceso de reapertura de fronteras¨, recalca. ¨Hay una clara correlación entre la vigencia de las restricciones y el movimiento turístico¨, destaca Amengual. ¨El cierre de fronteras es letal para nosotros porque Argentina es extranjero-dependiente, más del 50% del gasto turístico en nuestro país proviene de los extranjeros. No vamos a llegar ni al 50% de los niveles pre-pandémicos si no se abren las fronteras¨. El único pico en Argentina se dio en enero y febrero, luego se volvió a caer, mientras los demás países de la región han logrado mantener esos niveles, según se desprende del estudio. Asimismo, con la demanda nacional como el principal impulsor, algunos destinos regionales en Argentina mostraron signos de recuperación, incluso con restricciones en los viajes internacionales. Al mismo tiempo, ciudades corporativas como Buenos Aires siguen sufriendo por los cierres de fronteras, restricciones, falta de segmento MICE y de demanda internacional. La segunda semana de febrero fue la de mayor ocupación en la Argentina, y tal como se vio en otras regiones del mundo, la demanda se concentró en las provincias y zonas de playa, donde la ocupación fue más del doble a la vista en las capitales. En el caso de Argentina, las provincias registraron una máxima de 34 % de ocupación, frente al 12 % de pico en la capital porteña. "Estar tanto más atrás en la recuperación, significa pérdida de competitividad con la región y con el mundo. No sólo es fundamental la apertura de fronteras, sino también el fomento del turismo nacional que ha permitido los primeros indicios de recupero de tantos países. Para eso, es imperativo contar con previsibilidad y confianza, características que lamentablemente no se observan en el país. Esto se traduce en mayor pérdida de empleo en una industria de mano de obra intensiva", concluye Roberto Amengual.





