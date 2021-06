» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

26 de Junio de 2021







WIMBLEDON SORTEADO Ayer se realizó el sorteo del cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam del año. Así, los tenistas argentinos conocieron sus rivales para la primera ronda del certamen que se disputa sobre césped: Diego Schwartzman jugarán ante el francés Benoit Paire; Guido Pella lo hará ante el italiano Matteo Berrettini; Federico Delbonis, vs el ruso Andrey Rublev; Federico Coria vs el colombiano Daniel Galán; Facundo Bagnis vs el serbio Miomir Kecmanovic; Juan Ignacio Londero vs el italiano Gianluca Mager; y Marco Trungelliti vs el francés Benjamin Bonzi. En tanto, en el cuadro femenino, la rosarina Nadia Podoroska se medirá frente a la estadounidense Ann Li.



PODOROSKA NO PUDO Camino a Wimbledon, por los Cuartos de Final del Torneo WTA de Bod Hamburg (Alemania), Nadia Podoroska cayó ayer por 6-3 y 7-6 ante la rusa Petra Kvitova, quien ostenta dos títulos en el césped londinense. Mientras en el ATP Challenger de Milan, Federico Coria aplastó ayer al portugués Gastao Elias (6-2 y 6-0) y hoy se medirá en semifinales frente al francés Hugo Grenier. DECK DIO POSITIVO El alero Gabriel Deck dio positivo de coronavirus en la previa al viaje que la Selección Argentina de Básquet realizará a Las Vegas, donde desarrollará su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. "Tortuga" se encuentra en Santiago del Estero, donde se someterá a nuevos análisis para confirmar su diagnóstico, dado que no presenta síntomas y ya ha recibido la vacuna contra el Covid. NBA PLAYOFFS Los Angeles Clippers logró descontar en la Final de la Conferencia Oeste al vencer 106-92 a Phoenix Suns como local. Esta noche se disputará el cuarto juego de esta serie, nuevamente en Los Angeles. En tanto, en la Conferencia Este, Atlanta Hawks sorprendió a Milwaukee Bucks en el primer partido y se impuso 116-113 a domicilio. Anoche, al cierre de esta edición, jugaban el segundo encuentro de la serie. TOKIO: NUEVAS BAJAS La delegación argentina para los Juegos Olímpicos sufrió nuevas bajas en los últimos días. El golfista Emiliano Grillo anunció que no competirá en Tokio por "una decisión absolutamente personal" y, de esa manera, Argentina se queda sin representantes en esta disciplina, dado que Fabián Gómez tampoco asistirá. Otra disciplina que no contará con atletas nacionales será el boxeo femenino: Leonela Sánchez no concurrirá a la cita olímpica por problemas físicos relacionados a su maternidad (fue madre hace ocho meses). MO FARAH, SIN MARCA Los Juegos Olímpicos arrancarán el viernes 23 de julio con una gran ausencia: el fondista Mo Farah (38 años), bicampeón olímpico en los 5.000 y 10.000 metros, no logró la marca necesaria para clasificar a Tokio, en su última oportunidad para obtener el pasaje, durante el Campeonato Británico de Atletismo."He tenido la suerte de tener una extensa carrera profesional. Estoy muy agradecido, pero eso es todo lo que he tenido hoy", señaló el nacido en Somalía, quien representa a Gran Bretaña. VERSTAPPEN ARRIBA El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue la referencia en los dos entrenamientos que se realizaron ayer en el circuito Red Bull Ring, donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de Estiria (Austria). El líder del campeonato buscará hoy repetir la performance en la clasificación que se desarrollará desde las 10.00 (hora argentina). La final se largará mañana a la misma hora.

Breves: Deportivas

26 de Junio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar