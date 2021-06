» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine; César Ceballo será el árbitro en el duelo frente a Tristán Suárez







El Violeta cerrará hoy su preparación para recibir mañana al conjunto de Ezeiza. Poco tiempo de trabajo tuvo el plantel de Villa Dálmine para trabajar el duelo de este domingo frente a Tristán Suárez: después del empate que protagonizó el miércoles frente a Ferro Carril Oeste en Caballito, entrenó jueves y viernes y hoy estará cerrando su preparación. Los dirigidos por Marcelo Franchini realizarán este sábado su último entrenamiento antes del encuentro correspondiente a la 14ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional que se disputará mañana a partir de las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Para el DT será el tiempo de definir al reemplazante del lateral derecho Facundo Lando (desgarrado), al tiempo que se espera una confirmación sobre la presencia (o no) del mediocampista ofensivo Cristian Ojeda, quien seguirá su carrera en la Segunda División del fútbol mexicano. En cambio, sí está confirmado que César Ceballo será el árbitro del partido frente al conjunto de Ezeiza. Será la segunda vez que este referee dirija al Violeta: la anterior fue el pasado 14 de mayo, en la derrota 1-0 como local frente a Almagro. En esta oportunidad estará acompañado por los asistentes Iván Aliende y Martín Vaccaro, mientras Ignacio Lupani será el cuarto árbitro. A su vez, ayer quedó ratificada también la programación de la 15ª fecha de la Primera Nacional, que tendrá a Villa Dálmine visitando a Gimnasia de Jujuy el próximo lunes 5 de julio desde las 14.00 horas.



CÉSAR CEBALLO TIENE UN ÚNICO ANTECEDENTE CON EL VIOLETA: LA DERROTA 1-0 ANTE ALMAGRO DEL PASADO 14 DE MAYO. MARCHESI, EN NUEVA CHICAGO El equipo de peor rendimiento en este Campeonato 2021 de la Primera Nacional es Nueva Chicago, que ha cosechado apenas 6 puntos en la Zona A (una victoria, tres empates y nueve derrotas). Por ello, el Torito ya ha despachado a dos entrenadores: Rubén Forestello inició el torneo y, tras su salida, Ezequiel Giaccaglia se hizo cargo del plantel (era el DT de la Reserva), pero no logró torcer el presente del elenco de Mataderos (solo obtuvo cuatro puntos en nueve fechas). Ahora, el elegido por la Comisión Directiva del Verdinegro no es otro que Walter Marchesi, un hombre sumamente identificado con el club y que también ha dejado huella en Villa Dálmine, donde se desempeñó como Coordinador de Divisiones Juveniles y tuvo un recordado paso como entrenador de primer equipo, después de asumir inicialmente como interino tras la salida de Jorge Vivaldo.

Primera Nacional:

Villa Dálmine; César Ceballo será el árbitro en el duelo frente a Tristán Suárez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar