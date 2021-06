"En un torneo tan corto, no perder es importantísimo", señaló Javier Balbuena. Mientras Kevin Redondo aseguró que tendrá "todavía más valor" si el Portuario vence el lunes a Atlético Lugano como local. En el vestuario visitante de ese impactante estadio que es el Nuevo Franciso Urbano de Deportivo Morón, los jugadores de Puerto Nuevo mostraron su conformidad respecto al empate 0-0 que protagonizaron frente a Sportivo Barracas el pasado jueves. De hecho, ese punto le permitió al equipo de nuestra ciudad volver a quedar como único líder de Torneo Apertura de la Primera D. "Sabíamos que algo de acá nos teníamos que llevar, porque enfrentábamos a un gran rival", señaló Kevin Redondo, quien regresó a la titularidad luego de cumplir su sanción por la expulsión sufrida ante Deportivo Paraguayo. "Sportivo Barracas es un gran candidato al ascenso y nosotros vinimos a hacer nuestro juego y lo conseguimos. Por eso, nos vamos muy conformes", agregó el volante central en diálogo con Tribuna Local. "Fue un empate que sirve y que tendrá todavía más valor si el lunes podemos conseguir los tres puntos", cerró Redondo, ya pensando en el duelo que el Auriazul sostendrá como local frente a Atlético Lugano por la sexta fecha. En esta oportunidad, al volver de una suspensión, Redondo no pudo lucir la cinta de capitán, responsabilidad que recayó en Javier Balbuena, otra que valoró el empate conseguido frente al Arrabalero: "En un torneo tan corto, no perder es importantísimo. Sumar te puede llevar a estar en la pelea y nosotros estamos en esa senda", explicó. Además, el arquero recalcó la capacidad del equipo para superar las "muchísimas adversidades" que se le han presentado en las últimas fechas entre suspensiones y lesiones. Incluso, el jueves tampoco pudo estar el DT Gastón Dearmas, quien quedó aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus. "Nos llamó y nos dio una charla muy motivadora. Esto es mérito de él también", lo resaltó Balbuena.

“SABÍAMOS QUE ALGO NOS TENÍAMOS QUE LLEVAR", MANIFESTÓ KEVIN REDONDO TRAS EL PARTIDO (FOTO: CARLA BRIGNOLO).



Primera D:

Puerto Nuevo; conformidad con el empate obtenido ante Sportivo Barracas

