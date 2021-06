» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 26/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

26 de Junio de 2021







SIN PISTAS TODAVÍA El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, todavía no brindó pistas respecto a la formación que presentará el lunes a las 21.00 horas para enfrentar a Bolivia en la última fecha de la primera fase de la Copa América. En este sentido, las principales dudas pasan por aquellos jugadores que arrastran una tarjeta amarilla (en caso de recibir la segunda se perderían el duelo de Cuartos de Final), mientras el otro gran interrogante es la presencia de Lionel Messi, único futbolista que ha completado los 90 minutos de los cinco encuentros que disputó Argentina entre la doble fecha de Eliminatorias y el inicio de la Copa América.



EUROCOPA: OCTAVOS Este sábado se pondrán en marcha los Octavos de Final de la Eurocopa. Desde las 13.00 horas se enfrentarán Gales (2º del Grupo A) y Dinamarca (2º del B). El vencedor de este duelo se medirá en Cuartos de Final con el ganador del choque entre Países Bajos y República Checa (juegan mañana). El otro cotejo que se disputará hoy lo protagonizarán Italia (1º del A) y Austria (2º del C) desde las 16.00 horas. El que avance esperará en Cuartos de Final por el vencedor de uno de los cruces más atractivos de Octavos: el duelo entre Bélgica y Portugal pautado para mañana domingo. PRIMER REFUERZO ROJO El entrenador Julio César Falcioni ya tiene a su primer refuerzo en Independiente: el defensor Joaquín Laso ya firmó su vínculo con el club de Avellaneda, que lo presentó a través de sus redes sociales. Tras arreglar su salida de Rosario Central, el marcador central llegó a un acuerdo con el Rojo para incorporarse a préstamo por 18 meses. Antes de su paso por el Canalla, Laso jugó en Sportivo Italiano, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield, entre otros equipos. CINCO PARA ALDOSIVI Uno de los equipos que más se movió en el actual mercado de pases es Aldosivi de Mar del Plata, que ya ha confirmado cinco refuerzos: el arquero José Devecchi, el defensor Fabricio Coloccini, el mediocampista Francisco Cerro y los atacantes Martín Cauteruccio y Alejandro Aranda. Así, el DT Fernando Gago empieza a darle forma al plantel con el que encarará el segundo semestre. B METRO: FECHA 15 Este sábado se disputará íntegramente la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, certamen que cuenta con tres líderes igualados en 25 puntos: Colegiales (que visitará a Cañuelas), Los Andes (que también será visitante, pero ante Acassuso) y J.J. Urquiza (que queda libre). Un punto por detrás aparecen Deportivo Merlo y Defensores Unidos, que se enfrentarán entre sí en el Parque San Martín. Los demás encuentros de la jornada serán: Sacachispas vs Argentino de Quilmes, Flandria vs Fénix (que confirmó a Cristian Fabbiani como nuevo DT), San Miguel vs Villa San Carlos, UAI Urquiza vs Comunicaciones y Tallere (RE) vs Deportivo Armenio. PRIMERA A FEMENINA Mientras la AFA sigue sin pautar el retorno a la competencia de la Primera B y la Primera C de su Torneo Femenino, la Primera A sí avanza con su certamen y hoy estará comenzando la novena fecha. Por la Zona A jugarán: Deportivo Español vs Boca Juniors, San Lorenzo vs Racing Club, Gimnasia (LP) vs El Porvenir y Defensores de Belgrano vs SAT. En tanto, por la Zona B se disputará un solo encuentro: Villa San Carlos vs Estudiantes (LP).

Breves: Fútbol

26 de Junio de 2021

