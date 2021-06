Desde las 14.00, el Violeta buscará su segunda victoria en el campeonato de Primera Nacional. Marcelo Franchini deberá realizar dos variantes obligadas por la lesión de Lando y la partida de Ojeda. Ingresarían Romero y Stancato.

Después del último parate del campeonato, Villa Dálmine ha hilvanado una serie de resultados positivos, con actuaciones en las que va consolidando mejoras partido a partido. Primero, consiguió un buen punto en su visita al líder Güemes de Santiago del Estero; después logró su primera victoria al superar 2-0 como local a Deportivo Morón; y, finalmente, el pasado miércoles volvió a sumar otro empate positivo en su visita a Ferro Carril Oeste. Así, hoy tendrá la posibilidad de confirmar ese despegue que tanto esperan los hinchas Violeta cuando reciba la visita de Tristán Suárez.

Pero para ello deberá superar nuevas adversidades: Facundo Lando no estará a disposición por el desgarro sufrido en Caballito, mientras Cristian Ojeda será baja tras confirmarse que continuará su carrera en la Segunda División de México. La salida del "Kily" deja a Marcelo Franchini sin un jugador cuya recuperación había sido importante para este presente positivo que atraviesa el equipo. De hecho, frente a Ferro, mostró entendimiento con Germán Díaz y eso permitió que Villa Dálmine tuviera pasajes de buena tenencia y circulación del balón en la mitad de la cancha.

Estas dos ausencias se combinan con las de Tomás Garro (regresó a San Luis por motivos personales) y otros cuatro jugadores (Franco Flores, Tomás Garro, Marcos Sánchez, Luciano Vázquez y Stefano Zarantonello) que ya fueron informados que no serán tenidos en cuenta por el DT.

Por ello, Franchini deberá realizar ajustes para reemplazar a Lando y Ojeda. Al lateral derecho movería hoy a Maximiliano Pollacchi, tal como lo hizo frente a Ferro, por lo que Zaid Romero jugaría como segundo marcador central y Santiago Moyano seguiría como volante. Mientras que para completar el mediocampo en el esquema 4-1-4-1 que tan conforme lo ha dejado, el DT apostaría por Agustín Stancato, quien podría pararse como interno por derecha o como 5, por delante de la línea defensiva (en ese caso pasaría Moyano a jugar como interno).

De esta manera, el Violeta formaría hoy con Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Santiago Moyano; Leandro Larrea, Agustín Stancato, Germán Díaz, Fernando Bersano; y Alejandro Gagliardi.

La nómina de convocados la completan Ezequiel Navarro Montoya, Eduardo Vallejos, Ataliva Schweizer, Franco Costantino, Lucas Cajes, Juan Cruz Franzoni, Sergio Sosa y dos juveniles que recibieron su primera citación: Jeremías Kruger (lateral izquierdo; categoría 2001) y Valentín Albano (mediocampista externo; categoría 2002).

Por su parte, Tristán Suárez llegará a Campana con el envión anímico que le significó haber goleado 4-1 a San Martín de San Juan el pasado martes, más allá que su campaña es muy irregular: ha cosechado cuatro victorias, dos empates y siete derrotas en sus 13 presentaciones, por lo que apenas suma 14 puntos (tres más que Villa Dálmine).

El partido, correspondiente a la 14ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, se disputará desde las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini y será arbitrado por César Ceballo, quien contará con Iván Aliende y Martín Vaccaro como asistentes (Ignacio Lupani será el cuarto árbitro).



EL VIOLETA SUPERÓ 2-0 A MORÓN EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN COMO LOCAL.

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 18. En 17 partidos, Villa Dálmine logró 6 victorias, Tristán Suárez consiguió 5 y empataron 6 veces. El Violeta convirtió 18 goles, mientras el Lechero marcó 12 tantos.

COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 9 veces: Villa Dálmine ganó 3 (11 goles) y Tristán Suárez ganó 4 (9 goles). Empataron dos juegos

COMO LOCAL TRISTAN SUAREZ. Jugaron 8 veces: Tristán Suárez ganó 1 (3 goles) y Villa Dálmine ganó 3 (7 goles). Igualaron 4 juegos.

EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 7 de febrero de 2015 se enfrentaron por la Copa Argentina en Campana, donde Tristán Suárez se impuso 3-2 en la definición por penales después de igualar 0-0 en los 90 minutos.

LA ÚLTIMA VICTORIA VIOLETA: El lunes 8 de diciembre de 2014, en el partido de vuelta de la Final del Reducido del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana, Villa Dálmine se impuso 2-0 como visitante con goles de Javier Rossi y Ezequiel Cérica y consiguió el ascenso a la Primera Nacional.

GOLEADORES. Por el lado Violeta, Sergio Saucedo, Eusebio Gómez, Damián Salvatierra y Renso Pérez marcaron 2 goles cada uno; y por el lado del Lechero, solo Facundo Diz convirtió 2 tantos.

PROGRAMACIÓN 14ª FECHA

La 14ª fecha de la Primera Nacional comenzará este domingo y se extenderá hasta el martes. Por la Zona A hoy jugarán Chacarita vs Tigre (13.10), mañana lo harán Deportivo Riestra vs Estudiantes de Río Cuarto (15.00), Nueva Chicago vs Quilmes (15.05) y San Martín de Tucumán vs Deportivo Maipú (16.00); y el martes se medirán Atlanta vs Alvarado (15.30), Mitre vs Estudiantes BA (15.30), Almirante Brown vs Agropecuario (19.00) y Belgrano vs Temperley (21.10).

En tanto, por la Zona B, hoy, además de Villa Dálmine vs Tristán Suárez, también jugarán: Guillermo Brown vs Barracas Central (11.00), San Telmo vs Ferro Carril Oeste (14.00), Almagro vs All Boys (15.00), Santamarina vs Güemes (15.00) y Atlético de Rafaela vs Independiente Rivadavia (15.00). Mañana lunes se medirán Brown de Adrogué vs Instituto (15.00) y el martes lo harán Defensores de Belgrano vs Deportivo Morón (15.00) y San Martín de San Juan vs Gimnasia de Jujuy (16.00).