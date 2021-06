» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Como local, el Portuario buscará volver al triunfo para asegurarse su continuidad como único líder del Torneo Apertura. El partido se disputará desde las 15.00. Por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá mañana a Atlético Lugano en un partido que comenzará a las 15.00 horas y se disputará en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. El Portuario llega a este compromiso luego de igualar 0-0 como visitante frente a Sportivo Barracas, un resultado que le permitió mantenerse como único líder del certamen con 11 unidades. Y en este duelo frente al Naranja, los dirigidos por Gastón Dearmas buscarán seguir esa misma posición de privilegio. Para asegurarse ese primer puesto, el Auriazul intentará volver a la victoria en su casa, donde venció a Muñiz (hoy, su único escolta) y Deportivo Paraguayo y donde empató 1-1 con Defensores de Cambaceres en su última presentación como local. En el encuentro ante Atlético Lugano, el entrenador podría repetir a los mismos once titulares que presentó frente a Sportivo Barracas en cancha de Morón, dado que no sumó lesionados ni sancionados. En caso de hacerlo, será la primera vez en este Torneo Apertura que repetirá alineación. Entonces, la probable formación sería con Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Uriel Huarte; Enzo Ritacco, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Selem Lojda, Antonio Samaniego y Enzo Moreno. Por su parte, el Naranja llegará a Campana con la intención de sumar tres puntos que lo pongan definitivamente en carrera por el título. En cambio, una derrota ante el Portuario lo alejaría mucho de la cima. Hasta el momento ha cosechado 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas. La sexta fecha del Torneo Apertura de la Primera se jugará íntegramente este lunes desde las 15.00 horas y tendrá, además, los siguientes encuentros: Sportivo Barracas vs Defensores de Cambaceres, Deportivo Paraguayo vs Yupanqui, Juventud Unida vs Liniers, Muñiz vs Argentino de Rosario y Central Ballester vs Centro Español



OJEDA, HUARTE Y RITACCO, TRES TITULARES DE ESTE PUERTO NUEVO QUE LIDERA EL APERTURA DE LA PRIMERA D. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 47. Jugaron 46 partidos: Puerto Nuevo logró 20 victorias, Lugano ganó 17 encuentros y empataron en 9 oportunidades. El Auriazul marcó 69 goles, mientras el Naranja señaló 54. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 22 partidos: Puerto Nuevo ganó 11 (42 goles) y Lugano venció en 7 (22 goles). Empataron 4 veces. COMO LOCAL LUGANO. Jugaron 24 encuentros: Lugano ganó 10 veces (32 goles) y Puerto Nuevo se impuso en 9 oportunidades (27 goles). Empataron 5 partidos. EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 9 de noviembre de 2019, por la 9ª fecha del Torneo Apertura 2020, Lugano y Puerto Nuevo igualaron 0-0 en Tapiales con arbitraje de Felipe Viola. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El martes 2 de octubre de 2018, por la 5ª fecha del Campeonato 2019/20 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Diego Pertossi y arbitraje de Edgardo Zamora, quien expulsó a Lautaro Cuenos en el Auriazul. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 3 partidos sin perder acumula ante Lugano, con 2 victorias consecutivas y un empate. La última derrota del Auriazul ante el Naranja se produjo el miércoles 14 de marzo de 2018, por la 22ª fecha del Campeonato 2017/18 de Primera D: fue por 3 a 2 en Campana, con goles de Gabriel Pretti (2) y Martín Ruiz para Lugano y de Orlando Sosa (de penal) y Alex Curto para el elenco de nuestra ciudad. GOLEADORES: Por Puerto Nuevo, los máximos anotadores en este duelo son Roque Cabeza (5 goles), Matías Grecco (4), Jacobo Malaszuk (3) y Martín Canale (3). Mientras en Atlético Lugano sobresale Gabriel Rodríguez, quien le marcó 7 tantos al Portuario con la camiseta del Naranja. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA DE 2005 El domingo 4 de diciembre de ese año, por la 17ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 3-0 con tres tantos de los Canale: uno de Sebastián y dos de Martín. La síntesis de ese partido fue la siguiente: PUERTO NUEVO (3): Juan Zeballos; Daniel Canale, Gonzalo Barrio, Sebastián Canale, Gerardo Riva; Martín Canale (Pablo Villagra), Santiago Guevara, Mauro Fernández (Facundo Dimena), Carlos Barrios (Diego Bardón); Nicolás González y Juan Pablo Martínez. DT: Sandro Sileoni. SUPLENTES: Ismael González y Juan Gallardo. ATLÉTICO LUGANO (0): Alfredo Peñalosa; Pablo Bellini, Marcelo González, Nicolás Pirolo, Sebastián Domenech; Sergio Insaurralde (Juan Ortega), Juan José Feo Acuña, Alvaro Quevedo (Martín Yamashiro), Leandro Stilitano; Maximiliano Figueras (Víctor Pino) y Guido Pintorelli. DT: Marcelo Phillips. SUPLENTES: Gutiérrez y Ahumada. GOLES: PT 39m Sebastián Canale (PN). ST 16m y 22m Martín Canale (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Fernando Rapallini.

