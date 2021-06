"Tengo mi cabeza en los temas que le importan a los vecinos, pero sé que tenemos por delante una elección importante", lo aseguró el jefe comunal quien dijo que está enfocado en avanzar "con grandes proyectos para la ciudad y seguir enfrentando la pandemia". Queda poco menos de un mes para la definición de las listas para las Elecciones Primarias Abiertas Obligatorias que se van a realizar el 12 de septiembre y el intendente Sebastián Abella, al ser consultado sobre el tema, aseguró que "no está pensando en eso, pero que obviamente no puede dejar de lado el cronograma electoral del año". "Mi cabeza está puesta en seguir concretando obras para los vecinos y en continuar cuidando la salud de todos los campanenses. Pero sé que también voy a tener que dedicar tiempo al tema electoral", aseguró el jefe comunal. "Ya definiremos nuestros candidatos locales cuando sea el momento, hoy tenemos muchos integrantes del equipo que tienen la capacidad y las ganas para representarnos en el HCD, pero eso ya lo definiremos", resaltó Abella, quien en la última semana recibió la visita de varios dirigentes de Juntos por el Cambio, como el caso del diputado nacional Cristián Ritondo. "La prioridad mía y de todo el equipo es poder hacer frente a la pandemia, cuidar a los vecinos, seguir defendiendo la educación presencial y poder avanzar con obras claves, que estamos comenzando, como la nueva rotonda, la terminación de la avenida Rivadavia, obras de asfalto en más de 11 barrios y por supuesto terminar la nueva Costanera y los accesos a la misma", resaltó Abella.

Para Abella aun no es momento de pensar en candidaturas.





En la última semana, Abella recibió la visita de varios dirigentes de JxC, entre ellos Ritondo.



Sebastián Abella:

"No es momento aún de hablar de candidaturas"

