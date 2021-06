Durante muchos meses venimos atravesando los nuevos desafíos que nos presentó la pandemia. En muchos aspectos pudimos adecuarnos, reade-cuarnos o acostumbrarnos, pero en muchos otros no. No todas las personas reaccionamos igual ante iguales experiencias. Y dentro de esta diversidad de experiencias está el sector de los educandos y, especialmente, aquel segmento que va de los 5 años a los 18 años como aquel sobre el cual deberemos poner especial atención para evitar la deserción escolar, la deserción deportiva y la desilusión. Desde este espacio creemos que lo primordial es proponer ideas y programas de acción. Las idas y vueltas respeto de las formas, tiempos y espacios de acción de los niños y adolescentes durante la pandemia generaron situación de impacto respecto de la cual no contamos aún con una evaluación precisa. Por ello creemos que es momento de adelantarnos creando un programa transversal que involucre la presencialidad educativa, deportiva, cultural y social. Las Clases presenciales, virtuales, mixtas y los períodos sin clases que experimentaron miles de niños y adolescentes, no solo impactaron en las relaciones académicas, sino que fueron más allá. Los educandos quedaron mayormente aislados del contacto social real, volcándose solo al ámbito virtual. El profesor, el entrenador o el amigo dejo de ser un individuo para ser una pantalla. Las emociones de quedarse en casa a usar los aparatos y estar cyberconec-tados, pasaron a ser desazón y aburrimiento. La comodidad paso a pesar y a desanimar. Hoy lentamente las escuelas abren sus puertas y los clubes retoman sus actividades. Pero ¿será fácil que todos vuelvan rápidamente y se adapten? Algunos lo harán más rápidamente que otro seguramente y es ante ello donde entendemos que hay que generar un programa con la participación de colegios, clubes, padres y Estado buscando intercalar horas académicas con tiempos y espacios de cultura y deporte. Incentivando la práctica de estos últimos así como el compromiso académico. Este programa debe buscar la contención de todos los educandos, en pos de evitar el desánimo y una rápido adaptación. Dejamos la idea de la propuesta y los invitamos a participar de nuestras reuniones en pos de seguir generando acciones y propuestas. Mariano Raineri y Sergio Roses - Contacto: espacioplural@outlook.com

Opinión:

La necesidad de un programa para planificar el retorno

Por Mariano Raineri y Sergio Roses

