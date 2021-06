» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Aniversario:

Club Social Campana - 121 Años

Por Paulino J. Cuenca











Un año más, un cumpleaños más!! Este 25 de Junio nuestro Club Cumplió un año más, y esperamos que este cumpleaños capicúa, venga con la consideración que se tiene de estos números…, con suerte. Con suerte para todos nuestros Socios, Vecinos y Ciudad. Tenemos el privilegio de seguir firmes en esta tradicional esquina de nuestra ciudad, pero consideramos que no ha sido y es fácil el momento que se ha estado viviendo debido a esta pandemia que aún sigue entre nosotros, aunque, no sin darle batalla gracias a nuestros médicos, enfermeros, personal de salud y centros de vacunaciones actuales. Amén de que muchas batallas, no han sido victoriosas para vecinos y algunos socios, ellos no serán olvidados. La vida continúa, y así serán sus recuerdos y vivencias en cada uno de nosotros…, continuarán estando. Este Club, que siempre busco renovarse sin perder la bases o desviarse del camino por el cual se constituyó, en ese inicio de siglo el 25 de Junio del 1900, sigue junto a la comisión trabajando, renovándose, ampliándose y adaptándose a los cambios, sin dejar de cumplir ese rol importantísimo por el cual fue creado. Esos pilares, como bien lo dice nuestro estatuto, fueron y serán, desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados quienes gozarán de todos los beneficios sociales posibles; propiciar manifestaciones culturales y artísticas mediantes actos, conferencias, recitales y todo lo que signifique un aporte positivo a la comunidad campanense y sus instituciones; ceder sus salones a reconocidas entidades de bien público, prestar preferente atención a la formación espiritual y física de la niñez, poner a disposición sus instalaciones para la Educación cuando sea necesario y se requiera la ayuda del club y otorgar ayuda o becas de estudio Este año no nos hemos reunido de forma presencial o con la periodicidad de otros años, y no hemos podido realizar la renovación parcial de autoridades de nuestra comisión, la cual hemos decidido correr los plazos, al igual que muchas acciones que venimos haciendo desde hace muchos años, debido a las normativas y prohibiciones nacionales, provinciales y municipales de público conocimiento, y tampoco se han podido dar las clásicas clases y juntadas de ajedrez o de las canasteras, pero sí les contamos a nuestros socios que venimos reuniéndonos por plataformas digitales, tomando decisiones y trabajando en acciones que aporten nuestro granito de arena a la sociedad en este momento. Hemos realizado donaciones periódicas a comedores, entrega de materiales educativos, didácticos y útiles a escuelas de islas, entrega de ropita para niveles iniciales, pudimos invitar a un almuerzo a todos los niños del hogar del niño para despedir fin de año entre otras cosas. Para nosotros es importante toda acción, ya que todo granito de arena suma en esta situación, es un paliativo a este momento en el que vivimos, y en el cual seguiremos ayudando. . Hoy, en vez de esta gacetilla al igual que en el 2020, nos hubiera gustado, haber estado festejando y brindando con nuestros socios y gente querida, con una fiesta, una cena de socios, una gran reunión, pero se nos truncó otro años más, por esta pandemia que nos sigue jugando malas pasadas a todos, pero como digo… este Club… tiene experiencia de malos y buenos pases…. No importa, si el juego te da revancha… no hay derecho a pataleos. Seamos pacientes, esperemos la revancha y mientras a seguir cuidándonos más que nunca. Cada vez con más ansias vendrán tiempos de festejos y de reuniones sociales. Festejemos que estamos vivos, brindamos por los que partieron y a seguir adelante y creciendo como Institución y como humanos. Hoy, esta Comisión Directiva integrada por, Juan J. Grassi, Aura Reyes, Mariano A. Raina, Ana R. Gallo, Zaida E. Battaglia, Carlos A. Tonelli, Martín A. Baroni, Esteban Herber, Eduardo M. Battaglia, Jorge O. Schelover, Agustín A. Halecka, Jose A. Khoe, Daniel F. Viotto, Mario F. Diaz, Ariel A. Basso, Leandro Guasconi, y Paulino J. Cuenca, quien les escribe, seguiremos trabajando a la par, por esos ideales y pilares por los que se unió esa comisión fundadora del 25 de Junio del 1900. Por ello desde esta esquina que fue y seguirá siendo testigo de festejos, recitales, maratones, despedidas, comparsas, desfiles, y transeúntes de todas las épocas, quiero expresar en lo personal y en nombre de la Comisión Directiva, el más profundo agradecimiento, a Todos nuestros pares.., los Socios, a las Autoridades Municipales, y Toda la Comunidad de Campana, que apoya la institución. Seguiremos trabajando y esforzándonos en cumplir fielmente esas intenciones que tuvieron nuestros predecesores, siendo representativos y referentes a los asociados y trabajando a puertas abiertas, con el fin de seguir aportando nuestro granito de arena, y colaborando desinteresadamente con esta hermosa y querida Ciudad de Campana. ¨La sociabilidad es la fuente de vida de la familia¨ Paulino J. Cuenca, presidente Club Social Campana





