Proyecto "A Toda Costa": A la Cámara de Diputados de la mano de Soledad Alonso

Los vecinos que llevan adelante el proyecto que busca preservar las ruinas de la Casa de los Costa y convertirlas en un museo de sitio, se reunieron con los diputados Carlos Ortega y Soledad Alonso. La Diputada provincial por el Frente de Todos, impulsó "A Toda Costa" en la legislatura bonaerense. Desde abril de este año, el grupo "A toda Costa" que está conformado por un grupo de vecinos autoconvocados, viene llevando adelante un movimiento con el fin de visibilizar el patrimonio histórico de nuestra ciudad. Se definen como "un voluntariado cultural con objetivos claros focalizados en hacer que el predio de la casa de los Costa se integre [...] a la comunidad campanense en su totalidad, volviendo a ser motivo de interés y orgullo". En esta oportunidad, se reunieron con la Diputada Provincial Soledad Alonso y el Diputado Nacional Carlos Ortega, quienes destacaron el compromiso de los vecinos. Fue durante esta semana que la diputada Soledad Alonso presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto que propone declarar de interés legislativo y Provincial la iniciativa de un grupo de vecinos de la localidad de Campana. Al respecto de la reunión que mantuvo con el grupo comunal, se pronunció: "El movimiento que han generado las y los vecinos es ya de por sí inspirador, y es una causa justa que se empeña en saldar una deuda histórica con el pueblo campanense. Claro que me dispongo a brindar todo mi apoyo y poner a disposición también mi banca en la Cámara de Diputados para que podamos hacer realidad este sueño de toda la comunidad de Campana", expuso Soledad Alonso. Por su parte, Ortega aseguró: "Este es un proyecto por el que yo también me siento a su vez interpelado, como otro vecino más, y siempre es un orgullo ser testigo de la organización vecinal. Por esto sin lugar a dudas manifiesto mi apoyo y acompaño, porque es el reconocimiento desinteresado de nuestra parte para las generaciones futuras". En uno de sus comunicados, los vecinos de A Toda Costa que llevan adelante el proyecto explican: "Pretendemos perdurar en el tiempo como fieles garantes de un patrimonio que, a pesar de haberse convertido en ruinas, existe, nos interpela y espera ser visto y cuidado". "Estamos muy contentos de escuchar propuestas que sumen, y encontrar coincidencias de este tipo que resignifican el proyecto más allá de las ideologías de cada uno, y que nos ayuden a acelerar los pasos en orden para la construcción del sentido comunitario que nos proponemos como agrupación", expresó Pablo Modarelli, vocero del movimiento A Toda Costa. El predio, que fuera declarado en la Ley Provincial Nº11.508 por la Provincia de Buenos Aires como monumento histórico provincial haciendo alusión en sus fundamentos no solo a las gestiones que oportunamente realizaron los hermanos Luis y Eduardo Costa para poner al servicio de nuestra ciudad numerosos emprendimientos -entre los que se encuentra el trazado ferroviario y el puerto sobre las márgenes del Rio Paraná de las Palmas- contempla a su vez en honor a ellos la declaración como parte de la historia local y provincial de la casa en que los hermanos Costa "trazaron los destinos del partido de Campana" con el objeto de rescatarla para las generaciones futuras, refiriendo que ese inmueble, por su estilo y disposición ambiental constituye un valioso exponente de una época pujante en la historia del país. Para lamento de la comunidad campanense, la mayor parte de la arquitectura del inmueble no fue conservada y es por esto que la iniciativa vecinal promueve que se lleven a cabo obras con el objetivo de revalorizar los restos arquitectónicos que quedaron en el lugar, y darle la importancia que se merece recordar los orígenes de nuestra ciudad y sus fundadores, quienes cementaran los pilares sobre los que se erigiría Campana, a la vez que fundaran el espíritu colectivo que nos permite reconocernos como vecinos. Al día de hoy, son casi cien vecinos los que se han mancomunado a través de las redes sociales de A toda Costa "reuniendo recuerdos, fechas, encontrando fotos y soñando con lo que se puede hacer y hasta con lo que no podría hacerse" con la intención de visibilizar las ruinas de la Casa de los Costa y el predio completo, con sus plantas y árboles. El objetivo final de este proyecto es generar un museo in situ a cielo abierto, que a su vez permita el desarrollo de distintas actividades culturales y de expresión artísticas, aseguran. En concreto, el proyecto de declaración que ha presentado la diputada Soledad Alonso propone declarar de interés legislativo y Provincial la iniciativa del grupo de vecinos de la localidad de Campana que integran la Comisión organizadora del Proyecto "A Toda Costa" para la puesta en valor y la recuperación edilicia de la histórica "Casa de los Costa", inmueble que perteneciera a los fundadores de la mencionada Ciudad y que fuera declarado monumento histórico por Ley Provincial nº11.508 y Ordenanza nº 2881 del Municipio de Campana, Provincia de Buenos Aires. Del encuentro participaron Gustavo Cominguez, futuro presidente de la Asociación Civil que llevará el nombre del proyecto, Mimí Róbalo, María Susana Arcos, Pablo Modarelli, Germán Jendrulek y Alberto Armesto. Por último, el grupo de vecinos invita a la sociedad de Campana en general, a sumarse y apoyarlos a través de sus redes. En Facebook: A Toda Costa Campana y en Instagram: @atodacostacampana

La Diputada provincial por el Frente de Todos, impulsó "A Toda Costa" en la legislatura bonaerense.





Vecinos de "A toda Costa" en reunión con los diputados Carlos Ortega y Soledad Alonso

Junto a @caortega64 me reuní con los vecinxs de @atodacostacampana, quienes vienen llevando adelante un proyecto que busca preservar las ruinas de la Casa de los Costa y convertirlas en un museo de sitio, reivindicando a su vez el patrimonio histórico de nuestra querida ciudad pic.twitter.com/HgClypFp7W — Soledad Alonso (@soleaalonso) June 27, 2021

Proyecto "A Toda Costa": A la Cámara de Diputados de la mano de Soledad Alonso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar