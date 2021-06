» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Pedirán informes por la suspensión de clases presenciales en escuelas de la ciudad







La UV Calixto Dellepiane elevará el requerimiento a la Jefatura Distrital de Inspección a través del HCD luego de reclamos de vecinos de distintos barrios. "Nos cuentan que sus hijos no pueden ir a la escuela por problemas en los servicios o por falta de personal auxiliar", explicó el concejal Cantlon. Dos semanas después del retorno de las clases presenciales en la ciudad, desde la UV Calixto Dellepiane adelantaron que presentarán en el Concejo Deliberante un pedido de informes a la Jefatura Distrital de Inspección y Enseñanza a raíz de reclamos de familias que manifestaron su "preocupación" por situaciones que no han permitido que sus hijos regresen a la escuela. "Vecinos de distintos barrios se han comunicado conmigo para manifestar su preocupación y su descontento porque sus hijos todavía no han podido volver a las aulas", señaló el concejal Axel Cantlon. "Nos cuentan que no pueden ir a la escuela por problemas en los servicios o por falta de personal, situaciones que, según explican, son informadas vagamente desde el establecimiento. Un día les dicen que no hay servicio de agua y otro, que no hay personal auxiliar disponible para abrir la escuela. O simplemente les dicen, poco antes del horario de inicio de clases, que la actividad de la burbuja de su hijo se canceló", agregó. Sobre esta cuestión, el referente de la UV Calixto Dellepiane remarcó que estuvo en contacto con madres que "en el último año y medio, apenas han podido mandar tres semanas a sus hijos a la escuela" y que, en ese mismo período de tiempo, no han tenido la oportunidad de dialogar con los directivos de los establecimientos. En este sentido, el edil reveló que una vecina le manifestó "con mucho dolor" que ve cómo las escuelas privadas están funcionando "casi con normalidad", mientras muchos de los establecimientos públicos se encuentran con "diferentes problemas que nos les permiten volver a recibir a los chicos". Por ello, Cantlon adelantó que desde el bloque de la UV Calixto Dellepiane presentarán un Pedido de Informes a la Jefatura Distrital de Inspección y Enseñanza para saber cuáles son "los fundamentos" que avalan la suspensión de clases presenciales en Campana, pero también para conocer cómo se encuentra "la cobertura de cargos docentes y auxiliares" y "cuál es el faltante en infraestructura" en las escuelas de la ciudad, "pensando en corregir esos problemas y evitar la suspensión de clases presenciales".

EL CONCEJAL CANTLON EXPLICÓ QUE ESTUVO EN CONTACTO CON MADRES PREOCUPADAS POR LA SITUACIÓN ESCOLAR DE SUS HIJOS.



