Vecinos de Monteverde se reúnen para planificar mejoras en el barrio

La diputada Soledad Alonso y la Concejal Romina Carrizo, del Frente de Todos, se reunieron con vecinos del barrio dando continuidad a una serie de encuentros con diversos barrios de la zona, que comparten dificultades comunes. La Diputada Soledad Alonso, junto a la Concejal Romina Carrizo, ambas del PJ-Frente de Todos, dialogaron con vecinos del barrio Monteverde, quienes comentaron las necesidades de realizar mejoras en el lugar. "Hay barrios de Campana que sienten mucho la lejanía con el municipio y esperan que en esta oportunidad el ejecutivo local cumpla periódicamente con mantenimientos habituales como recolección de poda, luminarias y arreglo de calles que durante meses y de forma pública los vecinos y vecinas vienen reclamando" señaló Carrizo. La edil manifestó que la zona se encuentra con mucho impacto producto de un acelerado crecimiento de los residentes, y podría incrementarse con emprendimientos como Cardales Chico y otros proyectos urbanísticos, "sin que ese incremento vaya acompañado de las obras necesarias para satisfacer los servicios básicos provocándose serías problemáticas en materia hidráulica y cloacal que afecta la calidad de vida de quienes viven actualmente, y de aquellos que lo hagan en tiempo cercano si no se coordina un mejoramiento integral de la infraestructura" observó Carrizo. Por su parte, la legisladora provincial Soledad Alonso, consideró que "es fundamental la existencia de cooperación interjurisdiccional entre Campana y Exaltación de la Cruz para la planificación de las obras hídricas y cloacales necesarias en la zona. La falta de articulación hace que se pierda mucho, ya que los vecinos y vecinas de Monteverde padecen situaciones que los exponen en la salud y el ambiente producto que los residuos cloacales sin tratamiento terminan en el arroyo que pasa por el barrio, y justamente las obras que mitigaran solo en parte estos efectos son encaradas por el intendente de la localidad vecina, como es el caso de la ampliación de la planta de Copesel, que tira los desechos al arroyo". Ambas legisladoras destacaron la necesidad de control de las obras de los desarrolladores de proyectos urbanísticos y la construcción particular, por parte de la Municipalidad. Concretamente, se refirieron al proyecto de loteo en el barrio denominado Cardales Sustentable, "en el que una conocida inmobiliaria vende los 55 lotes sin que se vea intervención alguna de la autoridad local para generar mejoras ante servicios deficientes. Vemos que aprueban proyectos, se realizan los negocios de venta y después el problema les queda a los vecinos". Vecinos de Monteverde alertaron sobre dicho loteo, como ejemplo de la falta de control local, ya que gran parte de los terrenos que se venden y son comprados con mucha esperanza son inundables, y pesó una medida cautelar sobre los mismos por la cota de inundación existente. "Por otro lado, existen irregularidades dominiales y de servicio eléctrico en un loteo de tres manzanas que el Ejecutivo debe relevar para que todo crecimiento sea ordenado, con el objetivo de generar desarrollo del hábitat en las mejores condiciones para nuestra ciudad" concluyeron Alonso y Carrizo.

Junto a la concejala Romina Carrizo nos reunimos con vecinxs del barrio #Monteverde dando continuidad a una serie de encuentros con diversos barrios de la zona, que comparten dificultades comunes. Que nos comprometemos a mitigar y buscar las soluciones que el Municipio no ofrece. pic.twitter.com/emhCjC3iZV — Soledad Alonso (@soleaalonso) June 27, 2021

Vecinos de Monteverde se reúnen para planificar mejoras en el barrio

