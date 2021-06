Desde la secretaria de Juventudes del Frente Grande Campana, llamaron a "pensar en qué caminos pueden tomar las nuevas generaciones en una ciudad como Campana", cuestionaron la falta de alternativas laborales, cursos de oficios y posibilidades de realizarse que existen. Integrantes de la secretaria de juventudes del Frente Grande Campana reflexionaron sobre "un cambio de paradigma", y expresaron que actualmente ya no existe más la idea de antaño de que trabajar en una fabrica te da status social, "La industria genera cada día menos puestos de trabajo, y pensar en esta como solamente una ciudad industrial donde toda la mano de obra va a ser contratada por ese sector es un grave error", analizaron. "Es el momento de que innovemos y que el Estado Local piense en fortalecer y generar herramientas para que los jóvenes podamos tener más oportunidades". Victoria Magua, perteneciente a la Secretaría de Juventudes analizó "Pensar la oferta proveniente del gobierno local es todo un desafío. Gracias a políticas educativas nacionales, la ciudad cuenta con una importante cantidad de sitios de estudio donde los jóvenes pueden tener la oportunidad de capacitarse. Desde los mismos se podría generar, en combinación con el Estado, becas pagadas en diferentes lugares dentro de la ciudad que además de ser una práctica para el estudiante, sería la apertura de una oportunidad para abrir su horizonte laboral con un comienzo menos angustiante que andar llevando CV y frustrarse en su intento. Dichas becas podrían ser en comercios, talleres de oficios, estudios contables, estudios jurídicos, organismos estatales, entre otros". "Tristemente vemos entre nuestros pares como es muy difícil ver a Campana como una ciudad para desarrollarnos a largo plazo, es necesario que se trabaje en conjunto entre todos los actores sociales, Estado, Universidades, Escuelas secundarias, y nosotros para redefinir los caminos para las juventudes que se vienen", instaron. Actualmente en todo el mundo se piensa en la post pandemia y en las nuevas alternativas laborales como complemento a los trabajos tradicionales, "Campana no puede quedar estancado y por eso sabemos que es fundamental nuestra participación activa como principales afectados por esta quietud", manifestaron. Llamaron a todos los y las jóvenes a reflexionar sobre las salidas laborales y no callar ante las dificultades existentes, "Nosotros y nosotras desde el Frente Grande queremos organizarnos porque sabemos que somos quienes vamos a tomar la posta para seguir construyendo esta ciudad y queremos tener la posibilidad de desarrollarnos acá"

(Foto de archivo) Integrantes de la Secretaría de Juventud del Frente Grande Campana reflexionaron: "Pensar una ciudad industrial donde toda la mano de obra va a ser contratada por ese sector es un grave error" y hablaron de "un cambio de paradigma".

Frente Grande Campana:

"Es difícil para los jóvenes encontrar oportunidades innovadoras en Campana"

