"Queremos que los chicos vean el impacto de lo que hacen"

"Cuando hablamos de robótica, uno siempre piensa en robots de películas o en autos autónomos que se enfrentan o siguen una línea de color. Pero la verdad es que la robótica está presente en todos los ámbitos de la vida: dentro de nuestro auto, en una casa -lo que es domótica hoy está explotando-, en nuestros teléfonos celulares. Y en nuestra industria se encuentra cada vez más presente la robótica industrial, por ejemplo, en Tenaris. Estos espacios lúdicos para programar jugando, como la Copa Robótica, son una proyección de lo que encontramos en la realidad. El pensamiento lógico y computacional que se forma es escalable a todas esas aplicaciones".

"Al trabajar mediante Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), buscamos ideas que tengan una aplicación próxima para que no solo sea una metodología didáctica a la materia y nada más. Queremos que los chicos vean el impacto que puede tener lo que hacen. Y promoviendo a la par su participación en competiciones STEM, crece su motivación y rendimiento escolar. Los espacios que se generan permiten desenvolver habilidades técnicas y también desarrollar otras que no lo son, como el trabajo en equipo. Que los estudiantes deban conocer compañeros de otras provincias con las que hay que ponerse de acuerdo para resolver objetivos en común, uno de los ejes de Copa Robótica, me pareció fantástico. Cuando participamos de una competencia similar en 2019 y viajamos a las finales de Bahía Blanca, los chicos lo vivieron como un viaje de egresados. Y ahora, venir a la escuela después de tanto tiempo en casa y quedarse a veces hasta las 8 de la noche trabajando en los desafíos de la Copa fue una aventura. Un proceso muy recomendable".







Emanuel Moroni - Profesor de Montaje de Proyectos Electrónicos y mentor de los "Blastiones"