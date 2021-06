» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

PROHIBICIÓN EXTENDIDA El Gobierno resolvió extender hasta fin de año la prohibición de los despidos sin justa causa y el pago de una indemnización adicional hasta un tope de medio millón de pesos, ante el inminente vencimiento de la vigencia del decreto 345 el próximo 30 de junio. La medida se plasmó en el decreto de necesidad y urgencia 413/21, que suscribió el presidente Alberto Fernández y los ministros de su gabinete y será publicada este lunes en el Boletín Oficial. El nuevo DNU es una nueva prórroga de la norma original dispuesta en el decreto 34/19, por el que se declaró la Emergencia Pública Ocupacional y que fuera prorrogado seis veces en cuanto al plazo de vigencia y modificado en otras oportunidades para variar el tope indemnizatorio, que en un principio implicaba duplicar el establecido por ley.



PÉRDIDAS GENERALIZADAS Los activos argentinos reaccionaron el viernes con pérdidas generalizadas tras la decisión del ponderador de fondos MSCI de bajar de categoría al mercado local y por eso los ADRs que cotizan en Wall Street registraron bajas que superaron el 7% mientras las acciones locales retrocedieron 2,68%. En la primera parte de la rueda, los ADRs llegaron a registrar pérdidas del 11% pero a medida que transcurría el día fueron moderando la tendencia, igual a lo ocurrido a nivel local. Los bonos terminaron la jornada con recortes de hasta 3,7% -como el Global 2038- y la prima de riesgo país que elabora el JP Morgan escaló 1,5%, a 1.574 puntos, acumulando en el año un crecimiento del 14,7%. Los peores resultados entre los ADRs fueron para: Banco Supervielle (con un retroceso del 7,3%), YPF (6,5%), Pampa Energía (6%) y Edenor (5,1%). MÁS CONSULTAS En el primer cuatrimestre del 2021 se recibieron 12.010 llamados al 0800, de los cuales 7.542 generaron secuencias. Dentro de éstas, un 95% fueron sobre la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, mientras que un 2,8% consultaron por métodos anticonceptivos. Los datos fueron obtenidos del último informe de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Las llamadas "secuencias" son un incumplimiento en las prestaciones de algún servicio de salud sexual y reproductiva; una vulneración de derechos sexuales y reproductivos; o cuando la persona no cuenta con toda la información necesaria en el momento. Asimismo, según este reporte, el pico más alto de llamadas se dio el pasado mes de febrero. Marzo y abril no estuvieron exentos: se recibieron más de 3.400 consultas sobre el acceso al IVE/ILE, de las cuales el 97% era de un embarazo de hasta 14 semanas inclusive. La mayoría de las consultas por acceso a la interrupción del embarazo fueron realizadas por personas de entre 20 y 29 años. SIGUEN SIN APARECER Las nueve personas argentinas que se alojaban en el edificio que se derrumbó en la ciudad estadounidense de Miami continuaban sin aparecer este sábado y nada se sabe desde el día del trágico hecho. Voceros de la Cancillería argentina confirmaron que hasta este sábado por la mañana, "no había novedades" sobre las personas desaparecidas. Se trata de una familia de cuatro integrantes a las que se suma una persona de Uruguay; otra familia de tres miembros y otras dos personas. Hasta el momento trascendieron, pero no fueron confirmados oficialmente, los nombres de Andrés Galfrascoli, cirujano de 44 años; su pareja Fabián Núñez, de 55; y la hija de ambos de 5; mientras que otra de las personas sería Manuel Lafont. En tanto, la otra familia de la que no se sabe nada desde el jueves a la madrugada está compuesta por la arquitecta Andrea Cattarossi, su hermana Graciela, fotógrafa, y su hija de 6 años, y los padres de ambas, Gino Cattarosi de 86 años y Graciela de 82.

