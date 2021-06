» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Gollan dijo que en dos o tres meses "vamos a estar cerca de la inmunidad de rebaño"







El Ministro de Salud bonaerense sostuvo que "lo que no nos va a faltar en los próximos meses van a ser vacunas" contra el Covid. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, vaticinó cuándo Argentina llegaría a estar cerca de la inmunidad de rebaño, es decir el momento en que la mayoría de la población esté protegida contra el coronavirus ya sea por haberse aplicado la vacuna o por haberse contagiado. El titular de la cartera sanitaria bonaerense pidió "transmitir seguridad a la población", aseveró que "lo que no nos va a faltar en los próximos meses van a ser vacunas" contra el Covid, y estimó que dentro de dos o tres meses "vamos a estar cerca de la inmunidad de rebaño cuando terminemos de vacunar". "Venimos diciendo que lo que no nos van a faltar en los próximos meses son vacunas. Se firmaron varios contratos y a eso se suma la producción local. A principio de semana vamos a recibir un avión con más vacunas Sputnik V y el componente para fabricar el segundo componente", sostuvo el ministro a Radio 10. En ese sentido, Gollan reveló que el Gobierno espera "alcanzar el 80% de inscripción en la campaña de vacunación y terminar de vacunar para llegar a un nivel de inmunidad cercana al rebaño". El médico sanitarista añadió que en "dos o tres meses la situación va a ser totalmente diferente". Pese a eso, el ministro de Axel Kicillof advirtió que "todavía tenemos una población grande susceptible de contagiarse y transmitir la enfermedad, entonces la velocidad del virus puede llegar a ganarle a la vacunación". "Cuando queden poblaciones susceptibles de contagiarse obviamente que las nuevas variantes pueden producir un rebrote", agregó. Por ese motivo enfatizó en que "hay que cuidarse un rato más" porque "falta poco". Luego, el titular de la cartera bonaerense reconoció que "hay un relajamiento y hastío muy grande en la sociedad" y se quejó porque en "los lugares donde formalmente se da vía libre, se desmadra más". "Incumplimientos hay en todos lados, en algunos distritos se formalizan algunas actividades donde el virus se transmite", señaló. Sobre la llegada de vacunas contra el Covid destacó que "vamos a recibir vacunas AstraZeneca, 24 millones de vacunas de Sinopharm entre julio, agosto y septiembre, a las que se suman Sputnik V" y anticipó que "hay posibilidades (de acordar) la llegada de la monodosis de CanSino".

El titular de la cartera sanitaria bonaerense pidió "transmitir seguridad a la población".



Gollan dijo que en dos o tres meses "vamos a estar cerca de la inmunidad de rebaño"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar